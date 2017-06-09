В Омске из-за погоды не смог приземлиться самолёт из Москвы

Неожиданно испортившаяся погода внесла корректировки в расписание рейсов омского аэропорта. Сегодня, 9 июня, в 16:15 здесь должен был приземлиться самолёт из Москвы, но из-за сильного ветра и града пилоты приняли решение совершить посадку в Новосибирске.

- Пока погода повлияла только на один рейс - № 169, - сообщили "Омск Здесь" в справочной службе аэропорта. - Экипаж принял решение уйти в Новосибирск. Также в связи с этим задержится 170-й рейс, потому что этот самолёт должен был 169-м прилететь, а 170-м вылететь. Пока только эти задержки.

Отметим, что сегодня ГУ МЧС по Омской области распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. По словам спасателей, в городе ближайшие три часа с сохранение до конца суток ожидается очень сильный ветер порывами до 20-25 м/с, ливень, гроза и град. В социальных сетях омичи уже публикуют фотографии последствий происходящего.