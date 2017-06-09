Ливень в Омске затопил бульвар вместе с автомобилями

Омичи продолжают делиться в интернете снимками и видеороликами последствий разбушевавшейся в пятницу стихии.

Сильный ливень затопил в районе Левобережья бульвар Архитекторов вместе с припаркованными там автомобилями. На видео, выложенном на хостинге YouTube, видно, что у некоторых машин вода практически переливается через капот, полностью затоплены пешеходные дорожки и подходы к подъездам жилого дома. "Вроде в Сибири живём, сильными потопами никогда не славились", - недоумевает автор ролика.

Напомним, в пятницу Омск и область накрыло дождем и градом, который в некоторых случаях достигал размера перепелиного яйца.