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Стихия в Омске будет бушевать ещё три часа
Общество  •   9 июня 2017, 17:17, последнее обновление 9 июня 2017, 18:15  •  печать

Стихия в Омске будет бушевать ещё три часа

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Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Гидрометцентр информирует о непогоде на территории Омской области. Стихия будет бушевать ещё три часа. До конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза, град.

Омские спасатели предупреждают: неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Дожди могут вызвать повышение уровней рек. Местным властям необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы.

Теги  •  #МЧС #погода #шторм

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  9 июня 2017, 17:31

Вот так погодка, испытания одни для людей и техники, во время предупреждают синоптики, в этом спасибо

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