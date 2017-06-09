Стихия в Омске будет бушевать ещё три часа

Гидрометцентр информирует о непогоде на территории Омской области. Стихия будет бушевать ещё три часа. До конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза, град.

Омские спасатели предупреждают: неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Дожди могут вызвать повышение уровней рек. Местным властям необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы.