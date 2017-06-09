ИКЕА 1200*90
Из-за ливня омские автобусы превратились в машины-амфибии
Общество  •   9 июня 2017, 18:12, последнее обновление 9 июня 2017, 18:15  •  печать

Из-за ливня омские автобусы превратились в машины-амфибии

Автор:

Омичи опубликовали видео автобуса, водитель которого пытался выполнить свой долг, несмотря на затопленный салон. 

Сегодня, 9 июня, некоторые горожане не смогли попасть вовремя на работу из-за прошедшего ливня. Часть общественного транспорта вынуждена была передвигаться по автомагистралям вплавь. Так, на видеохостинге YouTube появился ролик, снятый в одном из городских автобусах. На видеозаписи можно увидеть затопленный салон автобуса, водитель которого пытается ехать по маршруту, несмотря на происходящее. "Пусть он нас хотя бы куда-нибудь на сушу вывезет", - просят пассажиры кондуктора автобуса. Спустя несколько секунд видео обрывается.

Напомним, что сегодня в городе и области объявлено штормовое предупреждение. По данным омского Гидрометцентра, до конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза и град. Дождь оказался настолько сильным, что некоторые омские улицы превратились в Венецию: на опубликованных в социальных сетях фотографиях можно увидеть, как стоящие во дворе бульвара Архитекторов почти полностью скрылись под водой. 

Теги  •  #автобус #видео #ливень #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Головко  •  9 июня 2017, 20:27

"как стоящие во дворе бульвара Архитекторов почти полностью скрылись под водой. " - кто скрылись?

Ответить
Николай Каринин  •  9 июня 2017, 20:08

Невероятно, бывает же такое! Хорошо хоть, что редко нас посещает такая стихия.

Ответить
Анастасия Радченко  •  9 июня 2017, 18:41

Да дождь был очень сильным, в добавок шел град. Автобусы ещё хотя бы ездили, я на стоянке видела по крышу затопленные легковые автомобили.

Ответить
Последние новости
В Омске ждут бизнес-миссию Курганской и Челябинской областей  •  сегодня, 21:33
10 мифов о лечении зубов  •  сегодня, 17:33  •  
Омская область на 58 % увеличила поставки леса в Китай  •  сегодня, 16:44
Охранники поймали омича, избившего продавщицу и напавшего на прохожую  •  сегодня, 16:33
Хоккеиста Семёнова, на которого претендовал "Авангард", признали свободным агентом  •  сегодня, 16:15
Омский русский народный хор представит новую программу  •  сегодня, 15:16
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400