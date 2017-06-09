Из-за ливня омские автобусы превратились в машины-амфибии

Сегодня, 9 июня, некоторые горожане не смогли попасть вовремя на работу из-за прошедшего ливня. Часть общественного транспорта вынуждена была передвигаться по автомагистралям вплавь. Так, на видеохостинге YouTube появился ролик, снятый в одном из городских автобусах. На видеозаписи можно увидеть затопленный салон автобуса, водитель которого пытается ехать по маршруту, несмотря на происходящее. "Пусть он нас хотя бы куда-нибудь на сушу вывезет", - просят пассажиры кондуктора автобуса. Спустя несколько секунд видео обрывается.

Напомним, что сегодня в городе и области объявлено штормовое предупреждение. По данным омского Гидрометцентра, до конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза и град. Дождь оказался настолько сильным, что некоторые омские улицы превратились в Венецию: на опубликованных в социальных сетях фотографиях можно увидеть, как стоящие во дворе бульвара Архитекторов почти полностью скрылись под водой.