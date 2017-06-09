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В Омске молния ударила в строящийся дом
Общество  •   9 июня 2017, 17:22, последнее обновление 9 июня 2017, 18:15  •  печать

В Омске молния ударила в строящийся дом

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Горожане стали свидетелями того, как молния ударила в недостроенный дом на Левобережье.

Омич Денис Миско решил снять на видео последствия испортившейся погоды, и неожиданно стал свидетелем того, как огромный электрический разряд ударил в строящийся на Левом берегу многоквартирный дом. Судя по всему, молния попала в металлоконструкцию, которая была расположена на крыше здания. О том, пострадал ли кто-то в результате произошедшего, пока неизвестно.

Напомним, что сегодня в городе и области объявлено штормовое предупреждение. По данным омского Гидрометцентра, до конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза и град.

Теги  •  #видео #град #гроза #дождь #молния

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  9 июня 2017, 19:06

Молнии очень страшные и я их боюсь. Фото тоже наводит ужас. Не дай бог там находился человек! Все высокие объекты, деревья, башенные краны притягивают молнии. Под ними нельзя находиться во время грозы! Будем надеяться, что никто не пострадал от этого разряда молнии. Фото, конечно, эффектное.

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