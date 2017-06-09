В Омске молния ударила в строящийся дом

Омич Денис Миско решил снять на видео последствия испортившейся погоды, и неожиданно стал свидетелем того, как огромный электрический разряд ударил в строящийся на Левом берегу многоквартирный дом. Судя по всему, молния попала в металлоконструкцию, которая была расположена на крыше здания. О том, пострадал ли кто-то в результате произошедшего, пока неизвестно.

Напомним, что сегодня в городе и области объявлено штормовое предупреждение. По данным омского Гидрометцентра, до конца дня ожидаются очень сильный ветер порывами до 25 м/с, ливень, гроза и град.