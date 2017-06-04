МЧС предупреждает омичей о граде и шквалистом ветре

Горожане полуют СМС со штормовым предупреждением. В МЧС поясняют, что сегодня днём и в ночь на понедельник, 5 июня, местами по Омской области и в Омске ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с.

Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. При сильном ветре стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. В далеке от этих объектов стоит также оставлять свои автомобили. Водителей предупреждают о том, в условиях мокрого дорожного покрытия остановочный путь увеличивается в 4-5 раз. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101.