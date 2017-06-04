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МЧС предупреждает омичей о граде и шквалистом ветре
Общество  •   4 июня 2017, 11:06, последнее обновление 4 июня 2017, 11:11  •  печать

МЧС предупреждает омичей о граде и шквалистом ветре

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К вечеру в городе и по области ожидается резкое ухудшение погоды.

Горожане полуют СМС со штормовым предупреждением. В МЧС поясняют, что сегодня днём и в ночь на понедельник, 5 июня, местами по Омской области и в Омске ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с.

Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. При сильном ветре стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. В далеке от этих объектов стоит также оставлять свои автомобили. Водителей предупреждают о том, в условиях мокрого дорожного покрытия остановочный путь увеличивается в 4-5 раз. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы  101.

Теги  •  #МЧС #погода #штормовое предупреждение

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Комментарии
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Елена Соколова  •  4 июня 2017, 15:48

Лучше никуда не выходить или укрыться в любом помещении. У родственников в Москве сорвало раму с балкона, детскую площадку завалило деревьями.

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Юлия Скиба  •  4 июня 2017, 14:05

Главное, по всей стране такая непогода бушует, все регионы и климатические пояса затрагивает.

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Макс Павлов  •  4 июня 2017, 13:03

С погодой в последнее время твориться вообще что-то нереальное, когда это лето шел снег или град?

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Ирина Новикова  •  4 июня 2017, 12:51

Такое предупреждение еще раз доказывает то, что погода до воли непредсказуема. Обязательно нужно быть бдительным и осторожным в это время.

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