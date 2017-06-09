В Омске на улице Кирова ураган оборвал провода

В Омске возле остановки 11-я Рабочая оборвало провод над проезжей частью. Из-за сильного ливня кабель искрит и создаёт опасность для участников дорожного движения.

Очевидцы опубликовали в соцсети снимки и видеозаписи разбушевавшегося в Омске урагана. Некоторые из его последствий оказались особенно опасны для омичей. Так, на остановке 11-я Рабочая оборвало электрический провод. Один конец упал на залитую водой дорогу, другой - начал сильно искрить из-за порывов ветра и ливня.

На видеозаписи, которую опубликовал очевидец в паблике "Аварийный Омск", видно, как автомобиль, проезжавший по встречной полосе, переехал опасный кабель.

МЧС разослали предупреждение о том, что в ближайшие 2 часа на территории региона будет очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, ливень, гроза и град.