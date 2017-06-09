Омскую область засыпало градом

Прогнозы синоптиков на сегодняшний день сбылись. Город и область накрыло дождем и градом. Очевидцы с разных уголков региона делятся фотографиями последствий обрушившейся стихии. Главный хит уходящей недели - фото с градинами, которые в некоторых случаях достигают размера перепелиного яйца.
Сильный град выпал в селе Александровка Азовского района, а некоторые дворы вообще занесло снегом.
Похожая ситуация и в самом Омске. Жители микрорайона на Завертяева советуют соседям прятать автомобили, дворы и детские площадки замело льдинками.
Ураганный ветер начинает сносить крыши киосков, ломает деревья и провода.
Омские дворы затапливает. Под воду уходят машины.
Напомним, согласно предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня, с сохранением ночью 10 июня по Омской области и в Омске ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра порывами 18-23 м/с.
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климат меняется на глазах, когда это было, чтобы летом снег падал!!! Град очень сильный убыток принес!
Да что же такое в этом году какие то ураганы бури и так далее точно на планете климат меняется !