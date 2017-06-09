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Омскую область засыпало градом
Общество  •   9 июня 2017, 16:18, последнее обновление 9 июня 2017, 17:04  •  печать

Омскую область засыпало градом

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Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии, обрушившейся сегодня на наш регион.

Прогнозы синоптиков на сегодняшний день сбылись. Город и область накрыло дождем и градом. Очевидцы с разных уголков региона делятся фотографиями последствий обрушившейся стихии. Главный хит уходящей недели - фото с градинами, которые в некоторых случаях достигают размера перепелиного яйца.

 

Сильный град выпал в селе Александровка Азовского района, а некоторые дворы вообще занесло снегом.

 

Похожая ситуация и в самом Омске. Жители микрорайона на Завертяева советуют соседям прятать автомобили, дворы и детские площадки замело льдинками.

 

Ураганный ветер начинает сносить крыши киосков, ломает деревья и провода.

 
 
Омские дворы затапливает. Под воду уходят машины.
 
 
Напомним, согласно предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня, с сохранением ночью 10 июня по Омской области и в Омске ожидается сильный дождь, гроза, град и усиление ветра порывами 18-23 м/с.
 
Теги  •  #видео #град #погода #ураган #фото

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Комментарии
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Нина Давиденко  •  9 июня 2017, 17:07

климат меняется на глазах, когда это было, чтобы летом снег падал!!! Град очень сильный убыток принес!

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Александр Воронин  •  9 июня 2017, 16:35

Да что же такое в этом году какие то ураганы бури и так далее точно на планете климат меняется !

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