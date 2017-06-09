Омскую область засыпало градом

Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии, обрушившейся сегодня на наш регион.

Прогнозы синоптиков на сегодняшний день сбылись. Город и область накрыло дождем и градом. Очевидцы с разных уголков региона делятся фотографиями последствий обрушившейся стихии. Главный хит уходящей недели - фото с градинами, которые в некоторых случаях достигают размера перепелиного яйца.

Сильный град выпал в селе Александровка Азовского района, а некоторые дворы вообще занесло снегом.

Похожая ситуация и в самом Омске. Жители микрорайона на Завертяева советуют соседям прятать автомобили, дворы и детские площадки замело льдинками.

Ураганный ветер начинает сносить крыши киосков, ломает деревья и провода.