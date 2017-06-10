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Жители Омской области сняли на видео настоящий торнадо
Общество  •  10 июня 2017, 12:53, последнее обновление 10 июня 2017, 12:57  •  печать

Жители Омской области сняли на видео настоящий торнадо

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Во время вчерашней бури в поле в Одесском районе появился смерч. 

Накануне вечером в Одесском районе был замечен атмосферный вихрь. Судя по видеозаписям, появившимся в социальных сетях, диаметр воронки составлял не менее десяти метров. Жителей сельских поселений погодное явление сильно напугало.

- Господи, боже мой, как это страшно! Он силу набирает и несётся. Мамочки, что творится, - говорят испуганные жители на одной из опубликованных видеозаписей.

Отметим, информации о том, что кто-то пострадал в результате образовавшегося смерча, не поступало. 

Теги  •  #видео #ливень #Одесский район #смерч #торнадо #ураган

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  10 июня 2017, 14:32

В последние годы природа подкидывает все новые и новые сюрпризы, а виной всему человек, который хочет стать выше Творца.

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Persona Grata  •  10 июня 2017, 15:39

Если следовать Вашей логике, то получается, что во всём виновата тварь божья, являющаяся неотъемлемой частью природы.

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Анна Мишина  •  10 июня 2017, 14:12

Жителям очень повезло, что торнадо прошел стороной и никто не пострадал.

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Анна Орлова  •  10 июня 2017, 13:34

А гидрометцентр как-нибудь прокомментировал это явление? У нас не каждый день такое творится. Должны были предупредить, а то могли люди пострадать.

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Persona Grata  •  10 июня 2017, 15:37

А там, где подобное норма, предупреждают, но люди всё равно страдают.

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