Жители Омской области сняли на видео настоящий торнадо

Во время вчерашней бури в поле в Одесском районе появился смерч.

Накануне вечером в Одесском районе был замечен атмосферный вихрь. Судя по видеозаписям, появившимся в социальных сетях, диаметр воронки составлял не менее десяти метров. Жителей сельских поселений погодное явление сильно напугало.

- Господи, боже мой, как это страшно! Он силу набирает и несётся. Мамочки, что творится, - говорят испуганные жители на одной из опубликованных видеозаписей.

Отметим, информации о том, что кто-то пострадал в результате образовавшегося смерча, не поступало.