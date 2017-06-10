Жители Омской области сняли на видео настоящий торнадо

Накануне вечером в Одесском районе был замечен атмосферный вихрь. Судя по видеозаписям, появившимся в социальных сетях, диаметр воронки составлял не менее десяти метров. Жителей сельских поселений погодное явление сильно напугало.
- Господи, боже мой, как это страшно! Он силу набирает и несётся. Мамочки, что творится, - говорят испуганные жители на одной из опубликованных видеозаписей.
Отметим, информации о том, что кто-то пострадал в результате образовавшегося смерча, не поступало.
В последние годы природа подкидывает все новые и новые сюрпризы, а виной всему человек, который хочет стать выше Творца.
Если следовать Вашей логике, то получается, что во всём виновата тварь божья, являющаяся неотъемлемой частью природы.
Жителям очень повезло, что торнадо прошел стороной и никто не пострадал.
А гидрометцентр как-нибудь прокомментировал это явление? У нас не каждый день такое творится. Должны были предупредить, а то могли люди пострадать.
А там, где подобное норма, предупреждают, но люди всё равно страдают.