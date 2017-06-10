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Омские гипермаркеты затопило во время аномального ливня
Общество  •  10 июня 2017, 11:32, последнее обновление 10 июня 2017, 16:26  •  печать

Омские гипермаркеты затопило во время аномального ливня

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Предприниматели понесли серьёзные убытки в результате вчерашнего разгула стихии. 

Омичи продолжают делиться в социальных сетях фотографиями и видеозаписями вчерашней погодной аномалии. Напомним, вечером на Омскую область обрушился сильнейший ливень и град. В результате разгула стихии омские гипермаркеты оказались затопленными. Так, в социальных сетях можно встретить видеозаписи потопов в "Эльдорадо" и "Медиамаркте". Также горожане сообщили о том, что по техническим причинам сегодня не работает весь торговый комплекс "Мега Омск", но в службе поддержки ТК эту информацию опровергли. "Магазин в Омске работает в обычном графике", - сообщил "Омск Здесь" специалист службы поддержки. 

 

 

Теги  •  #видео #гипермаркет #дождь #ливень #потоп #ураган

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Комментарии
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Игорь Х  •  10 июня 2017, 13:55

"Затопление" гипермаркетов говорит лишь об ошибках при их проектировании..

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Елена Соколова  •  10 июня 2017, 15:49

Вы правы. Муж, строитель по специальности, считает их ненадежными и опасными сооружениями.

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Анна Соцкая  •  10 июня 2017, 12:12

Да погода в последнее время очень часто преподносит нам сюрпризы, то снег пойдет в мае, то град побьет летом урожай. Жаль, что от этого страдают и терпят убытки люди.

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