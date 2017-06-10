Омские гипермаркеты затопило во время аномального ливня

Омичи продолжают делиться в социальных сетях фотографиями и видеозаписями вчерашней погодной аномалии. Напомним, вечером на Омскую область обрушился сильнейший ливень и град. В результате разгула стихии омские гипермаркеты оказались затопленными. Так, в социальных сетях можно встретить видеозаписи потопов в "Эльдорадо" и "Медиамаркте". Также горожане сообщили о том, что по техническим причинам сегодня не работает весь торговый комплекс "Мега Омск", но в службе поддержки ТК эту информацию опровергли. "Магазин в Омске работает в обычном графике", - сообщил "Омск Здесь" специалист службы поддержки.