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Омские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Общество  •   9 июня 2017, 10:36, последнее обновление 9 июня 2017, 10:45  •  печать

Омские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

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Сегодня днём Омск ожидает ураганный ветер, дождь и град.

Согласно предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 9 июня, с сохранением ночью 10 июня по Омской области и в Омске ожидается сильный дождь, гроза, возможен град и усиление ветра порывами 18 – 23 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям быть предельно внимательными и осторожными. При сильном ветре и грозе на улице омичам следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Парковаться Парковку автомобилей лучше осуществлять в отдалении от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.

Администрация Омска сообщает телефон единой-диспетчерской службы, куда следует звонить в случае возникновения чрезвычайных явлений: 78-78-78, 78-79-92 (круглосуточно).

Теги  •  #дождь #МЧС #штормовое предупреждение

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