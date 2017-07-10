Бабкина, "Ребмат", Сибирский марафон и один салют. Что ждать на День города в Омске?

Праздничные мероприятия будут идти в течение трёх дней. Состоятся уже ставшие традиционными выставка "Флора", фестивали "Яблочный спас" и "Щит Сибири", конкурс "Рембат", а также впервые проводимые в Омске фестиваль керамики и обжиг глиняной двухметровой скульптуры - символа города.

На сайте омской мэрии опубликовали интерактивную карту празднования 301-й годовщины города. Праздничные мероприятия начнутся уже в конце июля, но основные события намечены на 4, 5 и 6 августа.

4 августа

На территории "Омской крепости" стартует проект "Город мастеров", который будет работать два дня. Здесь пройдут мастер-классы и выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремёсел. Также омичи смогут принять участие в фестивале керамики "КерамаФест-Омск". Все желающие смогут попробовать свои силы в лепке из глины и обжиге изделий, а также в создании двухметровой "горящей скульптуры", которую изготовит известный мастер Андрей Задерий.

Городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017" откроется в 14:00 в Воскресенском сквере. Ландшафтная экспозиция, которая расположится в Выставочном сквере, будет называться "По дорогам сказок". Вход на "Флору" будет осуществляться через "Ворота Цветограда", состоящие из "Сказочных ворот" с узорами и скульптуры "Камень" с надписью и флористических фигур "Грибы".

4 августа в 22:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится "Фестиваль уличного кино", где будут показаны лучшие короткометражные фильмы, снятые в России в 2016-2017 годах.

5 августа

С 8:45 стартует XXVIII Сибирский международный марафон с обновлённой трассой и дистанциями. Теперь омичам на выбор предлагаются дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,1 км.

Центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения Омска станет отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость". Праздничная программа "Омская крепость - сердце Омска" начнётся в 12:00. В 16:00 состоится танцевальный батл, в 19:00 творческая программа "#Молодежь55", а в 20:00 караоке-фест "Твой голос, Омск!".

С 12:00 на ул. Тарская стартует традиционный фестиваль бардовской песни "Яблочный спас", а на площади Победы начнётся программа "Танцующий город" с флешмобами и мастер-классами по танцам. В сквере им. Дзержинского с 12:30 начнет работу площадка "Книжного лабиринта".

С 13:00 состоится традиционный XIII Фестиваль средневековой воинской культуры "Щит Сибири". Пройдёт рыцарский турнир, массовые сражения и лучный тир, а также состоятся экскурсии и мастер-классы по гончарному делу, ярмарка ремёсел и старинные танцы.

В городских парках также пройдут праздничные мероприятия. В 14:00 начнётся праздничная программа в Советском парке, а в 15:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ и парке "Зелёный остров". С 16:00 омичей ждут в саду "Сибирь".

В этот же день в военном городке в поселке Черёмушки стартует конкурс "Рембат", который продолжится до 10 августа. В 17:00 на Соборной площади пройдёт турнир "Самый сильный человек Омска".

В 20:00 состоится концерт народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня", вокруг которого не утихают разговоры последнюю неделю. В 21:00 на главной сцене Омской крепости выступит оркестр "Уралбэнд" из Екатеринбурга. Завершит праздник в Омске в 22:00 праздничный фейерверк, который в этом году пройдёт только в одной точке города.

6 августа

В воскресенье, 6 августа, также пройдёт несколько мероприятий. С 10:00 в парке "Зелёный остров" будет проходить городской спортивный праздник "День стритбола", а с 12:00 на площади у Экспоцентра - турнир по флорболу. С 13:00 в парке 300-летия Омска начнётся праздничная программа "Омск - город талантов". С15:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ и в Советском парке также начнутся праздничные программы.