На День города в Омске подожгут одну из достопримечательностей

О том, что ждёт омичей в День города в этом году, сегодня на пресс-конференции рассказал директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак.



Основные праздничные мероприятия начнутся уже в конце июля. Так, 25 июля в концертном зале Омской филармонии состоится выступление президентского оркестра из Белоруссии. В Омск приедут 50 музыкантов коллектива. Также в этот день начнут работать окружные выставки цветоводства "Флора". А главная цветочная выставка откроется 4 августа в 14.00 в Воскресенском сквере.



Центральной площадкой для празднования 301 дня рождения Омска станет отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость". Праздничная программа в День города, который будут отмечать 5 августа, получила название "Омская крепость - сердце Омска". Она начнётся в 12:00 и завершится в 22:00. Омичи увидят выступления не менее десяти сольных исполнителей и 25 творческих коллективов: музыкальных, театральных, танцевальных, в том числе группы "Уралбэнд" из Екатеринбурга. Коллектив известен тем, что дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса: за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и гимна ФИФА с участием 600 музыкантов. Всё действо, происходящее в Омской крепости, будет транслироваться с большого видеоэкрана.



- Готовность ко Дню города на сегодняшний день составляет 100 процентов. Определены все режиссёрские постановочные программы, - отметил Владимир Шалак. - Сейчас в Омской крепости идут масштабные работы. Всё зависит от строителей, но они стараются и должны сдать её вовремя. Начало и завершение праздника будет на территории Омской крепости. Мы планируем привлечь туда как можно больше зрителей. Там уже практически сняли забор, и можно видеть, как Омская крепость уже по-новому заиграла.



Впервые в Омске появится "горящая скульптура", её изготовит известный мастер Андрей Задерий, который первым начал развивать гончарное направление среди народных промыслов Омской области. В течение трёх дней, с 3 по 5 августа, на территории Омской крепости на берегу Иртыша он будет изготавливать двухметровый арт-объект.



- У него есть большой опыт создания подобных арт-объектов, так как он уже принимал участие в мероприятии на Красной площади. Мы перед ним поставили задачу, какая это должна быть скульптура: около двух метров, чтобы она была символом Омской крепости, она должна быть связана с её историей и развитием, - сообщила начальник отдела культурно-досуговый деятельности департамента культуры мэрии Омска Майнур Карымова. - В течение трёх дней, с 3 по 5 августа, вместе со своими учениками мастер будет создавать скульптуру на территории Омской крепости, и омичи смогут увидеть это. После того как она будет изготовлена (а внутри она пустая), в неё будут закладываться дрова и поджигаться. Всё это будет гореть в ночное время.



Скорее всего, как отметила Карымова, это будет силуэт Тобольских ворот или другого известного омского сооружения. Планируется, что торжественное зажжение арт-объекта состоится за 20 минут до основного салюта, который, напомним, пройдёт в 22.00 в одной точке - на территории Омской крепости. После обжига "горящая скульптура" будет передана в музей "Искусство Омска".



На площади Победы с 12:00 до 20:00 пройдёт танцевальный марафон, завершит который выступление Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня". Напомним, именно она, по мнению чиновников, может стать хедлайнером Дня города в Омске.



Несмотря на то, что в этом году на праздник выделено всего 11,4 млн рублей, что существенно ниже, чем в "юбилейный" год, в мэрии обещают "сделать так, чтобы город был насыщен культурно-массовыми мероприятиями".