Омичи никогда не увидят группу "Ленинград" в День города

Группа "Ленинград" и её лидер Сергей Шнуров никогда не выступят на Дне города в Омске. Об этом заявил руководитель департамента культуры Владимир Шалак. Выступление Надежды Бабкиной и коллектива "Русская песня" уже точно состоится на площади Победы 5 августа. Артистам уже заказаны билеты.

Вы что, матерщинников хотите? Никогда такого не будет, - сказал Шалак в интервью сайту "ВОмске". - Кто бы что ни говорил и какие бы злобные статьи ни появлялись. Я много лет работаю в культуре и знаю, кто чего стоит. Нам хочется, чтобы это было красивое действие, чтобы коллектив пошёл к людям, а не один солист перед 25 тысячами народа.

Напомним, скандал вокруг приглашения коллектива Надежды Бабкиной на День города в Омске разгорелся после письма депутата Заксобрания Виктора Стручаева мэру, в котором он предложил отменить концерт и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей. Омичи, к слову, согласно опросам, проведённым в социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". О том, что городские чиновники предпочли не считаться с их мнением, многие омичи высказались негативно. В мэрии Омска в свою очередь отреагировали на это недовольство, объяснив своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей". В пресс-службе Надежды Бабкиной заявили, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией.