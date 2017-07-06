Омичи никогда не увидят группу "Ленинград" в День города
Культура  •   6 июля 2017, 10:25, последнее обновление 6 июля 2017, 11:14  •  печать

Омичи никогда не увидят группу "Ленинград" в День города

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Руководитель департамента культуры Владимир Шалак довольно резко высказался насчёт идеи пригласить на День города группу "Ленинград".

Группа "Ленинград" и её лидер Сергей Шнуров никогда не выступят на Дне города в Омске. Об этом заявил руководитель департамента культуры Владимир Шалак. Выступление Надежды Бабкиной и коллектива "Русская песня" уже точно состоится на площади Победы 5 августа. Артистам уже заказаны билеты.

Вы что, матерщинников хотите? Никогда такого не будет, - сказал Шалак в интервью сайту "ВОмске". - Кто бы что ни говорил и какие бы злобные статьи ни появлялись. Я много лет работаю в культуре и знаю, кто чего стоит. Нам хочется, чтобы это было красивое действие, чтобы коллектив пошёл к людям, а не один солист перед 25 тысячами народа.

Напомним, скандал вокруг приглашения коллектива Надежды Бабкиной на День города в Омске разгорелся после письма депутата Заксобрания Виктора Стручаева мэру, в котором он предложил отменить концерт и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей. Омичи, к слову, согласно опросам, проведённым в социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". О том, что городские чиновники предпочли не считаться с их мнением, многие омичи высказались негативно. В мэрии Омска в свою очередь отреагировали на это недовольство, объяснив своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей". В пресс-службе Надежды Бабкиной заявили, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией.

Теги  •  #Владимир Шалак #выступление #День города #Надежда Бабкина

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Комментарии
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Ярослав Жигалов  •  6 июля 2017, 14:19

Хех, да у вас денег не хватит, чтобы Шнур приехал)

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Георгий Сибиряк  •  6 июля 2017, 14:04

Правильно. Мат на концертных площадках запрещён законом о государственном языке.

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