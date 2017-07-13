Перед концертом Бабкиной омичи исполнят народные танцы и выпьют из ледяных бокалов 

Сотворить фигуру из глины своими руками, станцевать на одной сцене с профессиональными танцорами, почитать книги вместе с собаками, выпить из ледяных бокалов и попасть на пенную вечеринку - всё это предлагают омичам в День города.

В День города омичей ожидает яркая развлекательная программа, которая предусматривает самые разнообразные мероприятия как в центре города, так и на его окраинах. "Омск Здесь" публикует подборку самых интересных и неожиданных событий, которые пройдут в Омске в субботу, 5 августа.

Фестиваль-конкурс керамики "Керама-Фест-Омск"

Одной из ожидаемых площадок станет выросший из проекта "Город мастеров" фестиваль керамики. Место дислокации площадки - территория Омской крепости. С 1 по 5 августа здесь будут работать две площадки: с 1 по 4 августа - образовательная площадка на базе третьей детской художественной школы и детской художественной школы № 16; и культурная, которая состоится 4 и 5 августа на территории Омской крепости. Программа рассчитана и на профессионалов, и на любителей: пройдёт "Битва керамистов" и "Битва Гончаров", в которых смогут принять участие все желающие, мастер-классы по гончарному искусству, где можно будет вылепить народную игрушку - свистульку. И так как глина - сырой материал и нуждается дальнейшей обработке, уже после фестиваля все фигуры пройдут процедуру обжига и будут вручены своим авторам.

Пройдёт также необычный проект "Лёд и пламя", который предполагает, что на берегу мастера, делавшие фигуры на Новый год в Советском парке, будут создавать фигуры изо льда, и гости, например, смогут выпить чашечку ледяного кофе или другой напиток из "холодного" фужера. Особая программа предусмотрена для молодожёнов и тех, кто состоит в браке уже более десяти лет. Им предлагается в прямом смысле слепить своё счастье.

- Мы приглашаем те пары, которые в этот день брачуются, или свадьба у них была накануне, 4 августа. Пока жених, например, работает за гончарным кругом, прекрасная невеста сможет расписать памятный медальон глазурью. Затем они оставят слепки своих рук и сделают на них надпись, слепки мы в последствие обожжём. Закончится всё шампанским из ледяного фужера, - рассказала организатор фестиваля-конкурса керамики "Керама-Фест-Омск" Елена Михейкина.

"Танцующий Омск"

На площади Победы с 13:00 на большой сцене выступят танцевальные коллективы Омска. Всего будет около 150 номеров разной направленности: бальные, уличные, а также латиноамериканские и испанские танцы, где не обойдётся, по словам организаторов, без страсти и пылких чувств. Будет работать отдельная площадка детской хореографии.

- Всё это дело заканчивается нетрадиционно. Наш проект закончит большой блок, возможно, он будет самый яркий, самый весёлый и даже самый куражный. Это наша народная хореография. Будет не только русский танец - мы постарались собрать все направления всех национальностей, которые у нас проживают в Омской области. Все интересные рисунки, хореографические, национальные - всё это вы сможете увидеть, - рассказала режиссёр проекта "Танцующий Омск" Марина Давыдова.

Хореографическая программа на площади Победы закончится народными танцами и плавно перетечёт в концерт ансамбля "Русская песня" и Надежды Бабкиной.

"Книжный лабиринт"

В сквере Дзержинского организуют программу "Книжный лабиринт", где гостей также ждёт множество интересных площадок для интеллектуального отдыха. Основная локация - это конструкция из мобильного мебельного оборудования, на которой будет представлено несколько тысяч книг. Рядом организованы места для чтения и отдыха с креслами-баблами, качелями и пледами. Понравившиеся издания можно будет взять с собой. Каждая локация предусматривает интерактивные программы: литературный квест для молодёжи, тесты на скорочтение, игровое поле для семей с детьми, посвящённое юбилеям известных детских писателей.

Любители настольных игр смогут принять участие в турнирах по интеллект-играм. Будет работать "Зелёный квартал", посвящённый Году экологии с "Живым бульваром" (контактный зоопарк) и "Заповедной тропой", с громкими чтениями с собаками и выставкой участников городского фотоконкурса.

"Дети нового столетия"

Как рассказала организатор интерактивного проекта для детей и их родителей "Дети нового столетия" Екатерина Григорьева, проект стартует с полудня в Воскресенском сквере. Идея фестиваля звучит как "Омск - город моего детства". Здесь будут работать различные творческие мастер-классы и тематические площадки: аквагрим, настольные игры, караоке детских песен, фокусы на траве и "Волшебный шатёр", где будут проходить интерактивные спектакли для самых юных гостей праздника. Закончится фестиваль "Дети нового столетия" выступлением творческих коллективов города и пенной вечеринкой.

Полную программу празднования Дня города в Омске смотрите здесь.