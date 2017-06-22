Власти Омска не будут экономить на салюте в честь Дня города
Общество  •  22 июня 2017, 14:59, последнее обновление 22 июня 2017, 15:32  •  печать

Власти Омска не будут экономить на салюте в честь Дня города

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Фейерверк горожанам покажет компания из Челябинска. Пиротехническое представление пройдёт в одной точке города - напротив Омской крепости.

Стал известен победитель аукциона на оказание услуг по организации и проведению пиротехнического представления в честь празднования 301-летия Омска. Им оказалось ООО "Фейерверк" из Челябинска. Конкурентов у компании практически не оказалось, поскольку вторая фирма, изъявившая желание участвовать в аукционе, к нему допущена не была. Первоначальная цена контракта составила один миллион рублей. Именно с "Фейерверком" заключат контракт как с единственным участником.

Напомним, пиротехническое представление на День города состоится только в одной точке - напротив Омской крепости. В честь праздника для всех омичей 5 августа в воздух запустят более тысячи залпов салюта. Продолжительность шоу - не менее 15 минут.

Теги  •  #День города #мэрия #салют

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  22 июня 2017, 15:33

Вот так под это дело в эти 15 минут можно вписать и все растраты и недостачи из бюджета, кто же потом проверит.

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