Власти Омска не будут экономить на салюте в честь Дня города

Стал известен победитель аукциона на оказание услуг по организации и проведению пиротехнического представления в честь празднования 301-летия Омска. Им оказалось ООО "Фейерверк" из Челябинска. Конкурентов у компании практически не оказалось, поскольку вторая фирма, изъявившая желание участвовать в аукционе, к нему допущена не была. Первоначальная цена контракта составила один миллион рублей. Именно с "Фейерверком" заключат контракт как с единственным участником.

Напомним, пиротехническое представление на День города состоится только в одной точке - напротив Омской крепости. В честь праздника для всех омичей 5 августа в воздух запустят более тысячи залпов салюта. Продолжительность шоу - не менее 15 минут.