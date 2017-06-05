Стала известна тема омской "Флоры-2017"

Ландшафтная экспозиция, которая расположится в сквере "Выставочный", будет называться "По дорогам сказок".

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на оформление ландшафтной экспозиции в рамках городской выставки зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017". Она откроется 4 августа на территории сквера "Выставочный" и продлится четыре дня. Выставка будет носить название "По дорогам сказок". Начальная цена лота составляет 3 млн рублей. Заявки принимаются до 14 июня.

На территории сквера планируется оформить семь тематических участков. Согласно документации, вход на "Флору" будет осуществляться через "Ворота Цветограда", состоящие из "Сказочных ворот" с узорами и скульптуры "Камень" с надписью и флористических фигур "Грибы".

На других площадках "Флоры" установят цветочные фигуры "Двух братьев из ларца", "Дюймовочки", "Жар-птицы", "Айболита", "Лесовика" и многих других сказочных персонажей. Самой большой композицией станет "Театр кукол" с "Буратино", "Мальвиной", "Пьеро" и "Карабасом-Барабасом" на сцене.

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Фото: www.zakupki.gov.ru