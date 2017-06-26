Омичи стали победителями армейского конкурса "Рембат"

В Омской области завершился всеармейский этап конкурса среди команд военных специалистов по ремонту автомобильной и бронетанковой техники "Рембат-2017". По итогам соревнований абсолютным чемпионом стала команда Омского автобронетанкового инженерного института. Далее расположились команды Центрального, Западного, Восточного военных округов.

- Наши военнослужащие - победители на каждом этапе: в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной и смешанной эстафетах. Команда набрала больше всех очков, показала лучшее время, - говорит заместитель начальника Омского автобронетанкового инженерного института Геннадий Жук.

Всего в конкурсе участвовало восемь команд - более 200 военнослужащих. Задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники. По итогам всеармейского этапа конкурса команда омского института представит нашу страну на международном этапе конкурса "Рембат-2017". Он пройдёт в Омской области с 5 по 10 августа. Нашими соперниками станут военные из Китая и Казахстана.