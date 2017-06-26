Омичи стали победителями армейского конкурса "Рембат"
Общество  •  26 июня 2017, 09:29, последнее обновление 26 июня 2017, 10:27  •  печать

Омичи стали победителями армейского конкурса "Рембат"

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Команда Омского автобронетанкового инженерного института будет представлять Россию на международном этапе конкурса.

В Омской области завершился всеармейский этап конкурса среди команд военных специалистов по ремонту автомобильной и бронетанковой техники "Рембат-2017". По итогам соревнований абсолютным чемпионом стала команда Омского автобронетанкового инженерного института. Далее расположились команды Центрального, Западного, Восточного военных округов.

- Наши военнослужащие - победители на каждом этапе: в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной и смешанной эстафетах. Команда набрала больше всех очков, показала лучшее время, - говорит заместитель начальника Омского автобронетанкового инженерного института Геннадий Жук.

Всего в конкурсе участвовало восемь команд - более 200 военнослужащих. Задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники. По итогам всеармейского этапа конкурса команда омского института представит нашу страну на международном этапе конкурса "Рембат-2017". Он пройдёт в Омской области с 5 по 10 августа. Нашими соперниками станут военные из Китая и Казахстана.

Теги  •  #автобронетанковый институт #армия #конкурс

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