Несмотря на протесты омских чиновников Шнуров пообещал выступить для омичей
Культура  •   6 июля 2017, 18:06, последнее обновление 6 июля 2017, 18:29  •  печать

Несмотря на протесты омских чиновников Шнуров пообещал выступить для омичей

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Лидер группы "Ленинград" поблагодарил омичей за то, что они хотят видеть его хедлайнером на День города, но заявил, что сможет приехать только в следующем году.

Соответсвующий пост Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, в Омске набирает обороты скандал вокруг приглашённой на День города звезды. Городская администрация объявила аукцион на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной, который должен состояться 5 августа на Площади Победы. На это город готов потратить 2,3 млн руб. Депутата Заксобрания Виктор Стручаев направил мэру Омска письмо, в котором предложил отменить концерт Бабкиной и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей.

Сами омичи согласно опросам, проведённым в социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". В мэрии Омска объяснили своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей", а насчёт идеи пригласить на День города группу "Ленинград", отметили, что "матерщиники" никогда не выступят на День города в Омске. В свою очередь пресс-службе Надежды Бабкиной заявили, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией. 

Теги  •  #выступление #День города #концерт #Ленинград #Надежда Бабкина #обещание

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Комментарии
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Гала Скиба  •  6 июля 2017, 19:06

Да, наша семья не голосовала, но совсем не в восторге от этой группы. В этом вопросе мы с чиновниками согласны.

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