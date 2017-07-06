Несмотря на протесты омских чиновников Шнуров пообещал выступить для омичей

Соответсвующий пост Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram.
В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами! @leningrad_on
Напомним, в Омске набирает обороты скандал вокруг приглашённой на День города звезды. Городская администрация объявила аукцион на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной, который должен состояться 5 августа на Площади Победы. На это город готов потратить 2,3 млн руб. Депутата Заксобрания Виктор Стручаев направил мэру Омска письмо, в котором предложил отменить концерт Бабкиной и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей.
Сами омичи согласно опросам, проведённым в социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". В мэрии Омска объяснили своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей", а насчёт идеи пригласить на День города группу "Ленинград", отметили, что "матерщиники" никогда не выступят на День города в Омске. В свою очередь пресс-службе Надежды Бабкиной заявили, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией.
Да, наша семья не голосовала, но совсем не в восторге от этой группы. В этом вопросе мы с чиновниками согласны.