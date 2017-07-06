Несмотря на протесты омских чиновников Шнуров пообещал выступить для омичей

Лидер группы "Ленинград" поблагодарил омичей за то, что они хотят видеть его хедлайнером на День города, но заявил, что сможет приехать только в следующем году.

Соответсвующий пост Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, в Омске набирает обороты скандал вокруг приглашённой на День города звезды. Городская администрация объявила аукцион на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной, который должен состояться 5 августа на Площади Победы. На это город готов потратить 2,3 млн руб. Депутата Заксобрания Виктор Стручаев направил мэру Омска письмо, в котором предложил отменить концерт Бабкиной и привезти в город более популярных у молодёжи исполнителей.

Сами омичи согласно опросам, проведённым в социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". В мэрии Омска объяснили своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей", а насчёт идеи пригласить на День города группу "Ленинград", отметили, что "матерщиники" никогда не выступят на День города в Омске. В свою очередь пресс-службе Надежды Бабкиной заявили, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией.