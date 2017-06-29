SIM-2017: новая трасса, дистанции и участники

О том, что ждёт бегунов в этом году на Сибирском международном марафоне, организаторы рассказали сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

5 августа, в День города, в Омске состоится главное спортивное мероприятие региона - Сибирский международный марафон. Впервые за несколько лет изменится трасса марафона и дистанции. О главных новшествах XXVIII Сибирского международного марафона - в материале "Омск Здесь".

Дистанции

В этом году участникам будет предложено на выбор четыре дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,195 км. "Марафон в этом году станет ещё более доступным для любителей, для тех, кто не считает бег своим основным занятием, и ещё более интересным для профессионалов, для тех, для кого бег - это уже образ жизни. Я говорю о том, что добавляется четвёртая дистанция - на 21 км. Нам давно уже поступали просьбы дополнить марафон дистанциями на полумарафон, так как она привычная для омичей. Эта дистанция востребована не только в России, но и во всём мире, и статистика показывает, что полумарафон является самым популярным забегом среди всех длинных дистанций", - сообщил директор SIM Константин Подбельский.

Тем, кто зарегистрировался на марафон заранее, когда были доступны другие дистанции, организаторы обещают пойти навстречу. Что касается смены дистанции с 5 км на 3, то, по словам Подбельского, "смена дистанции на 2 км никак не влияет на набор услуг для участника".

Константин Подбельский

Трасса

Участникам основной дистанции (42,195 км) предстоит пробежать два круга по 21,1 км. Первый круг начнётся от Соборной площади (здесь будет дан старт) и пройдёт по улице Красный Путь до городка Нефтяников, в том числе по улице Берёзовой, проспекту Мира и улице Химиков и до перекрёстка проспекта Мира с улицой Нефтезаводской. Затем предстоит бежать в обратном направлении в центр города через "Зелёный остров" и набережную Тухачевского.

По улице Магистральной спортсмены не побегут. Напомним, что в прошлом году у бегунов наибольшие нарекания вызвал именно этот участок трассы, проходящей по улице Магистральной на отрезке от Химиков до Нефтезаводской. В этом году власти решили отремонтировать его, но в основную трассу марафона магистраль всё равно пока не войдёт. "Печально, что за 28 лет проведения марафона эту улицу так и не привели в порядок. Она поставлена в план ремонта, и после 2020 года её приведут в порядок и, наверное, тогда мы по ней побежим", - пообещал Подбельский.

Участники

На данный момент при помощи электронной регистрации заявки подали более двух тысяч участников. Также бегуны смогут зарегистрироваться лично на выставке "Спорт. Молодость. Здоровье" с 3 по 4 августа. По словам Константина Подбельского, как и в прошлом году, на Сибирском международном марафоне не будет профессиональных иностранных бегунов. Это связано с приостановкой членства России в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Однако дисквалификация не накладывает запрет на участие в SIM непрофессиональных легкоатлетов из любой страны.

Справки

Всем участникам предстоит получить медицинский допуск к забегам на три соревновательные дистанции в 10, 21 и 42 км. 3 км - это формат физкультурного мероприятия. Эти требования были определены приказом министерства здравоохранения РФ № 134Н. Направление на медицинский осмотр можно найти в разделе для участников на сайте SIM.

- Смысл этого приказа заключается в том, чтобы возложить ответственность на кого-то за те негативные случаи, которые могут произойти на трассе. В этом случае это либо организаторы, либо врач, который выдал справку. Но не сам участник, - сообщил Подбельский. - Такая справка даётся на год, но вы же понимаете, что за год может произойти всё, что угодно. Сегодня, например, эту справку получил, а через полгода заболел ангиной, принял лекарство и побежал марафон, как это уже у нас было. Но это не гарантия того, что ничего не случится.

Погодные условия и меры безопасности

28-й марафон состоится при любой погоде, и по замечанию Константина Подбельского, в правилах проведения легкоатлетических стартов не прописано, что жаркая погода может стать поводом для отмены марафона. "Существует только три причины, по которым может быть отмена. Первая - нарушение правил проведения соревнований - здесь не прописана температура воздуха, скорость ветра и влажность воздуха. Второй критерий - неспособность инфраструктуры для проведения соревнований. И третья причина - угроза жизни и безопасности людей. Я надеюсь, что в этом году принятые в связи с этим планом меры, в том числе и погодные условия, будут способствовать успешному и качественному проведению Сибирского международного марафона".

Фото: Илья Петров