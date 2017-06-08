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На День города омичи опять увидят один салют
Культура  •   8 июня 2017, 10:29  •  печать

На День города омичи опять увидят один салют

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Как и на 9 Мая, праздничный салют будет дан всего в одной точке.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, департамент культуры администрации Омска объявил аукцион на проведение пиротехнического представления в честь Дня города. 15-минутный салют будет дан в 22:00 5 августа напротив культурно-исторического комплекса "Омская крепость".

Согласно техзаданию, планируется создание единого динамичного зрелищного пиротехнического представления, которое должно представлять собой логически выстроенную композицию, с постоянной сменой эффектов, а также возрастанием интенсивности и красочности к финалу.

- Сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник, день рождения или юбилей. Весь город стреляет, и никого этим не удивишь, а для нас каждая копейка дорога. И я думаю, одного места для того, чтобы обозначить, что прошёл праздник, хватит для фейерверков, - говорил ещё в марте директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак. 

Напомним, что праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, прошёл также в одной точке - напротив "Aмакс Отель Омск" (гостиницы "Омск" ).

Теги  •  #День города #Омская крепость #салют

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  8 июня 2017, 11:41

фейерверк забава для бюджета не шуточная по средствам, лучше сэкономить, кто захочет и один фейрверк приедет увидеть

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