На День города омичи опять увидят один салют

Как и на 9 Мая, праздничный салют будет дан всего в одной точке.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, департамент культуры администрации Омска объявил аукцион на проведение пиротехнического представления в честь Дня города. 15-минутный салют будет дан в 22:00 5 августа напротив культурно-исторического комплекса "Омская крепость".

Согласно техзаданию, планируется создание единого динамичного зрелищного пиротехнического представления, которое должно представлять собой логически выстроенную композицию, с постоянной сменой эффектов, а также возрастанием интенсивности и красочности к финалу.

- Сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник, день рождения или юбилей. Весь город стреляет, и никого этим не удивишь, а для нас каждая копейка дорога. И я думаю, одного места для того, чтобы обозначить, что прошёл праздник, хватит для фейерверков, - говорил ещё в марте директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак.

Напомним, что праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, прошёл также в одной точке - напротив "Aмакс Отель Омск" (гостиницы "Омск" ).