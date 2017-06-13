Пятничный ливень установил рекорд по количеству выпавших осадков
Общество  •  13 июня 2017, 16:26, последнее обновление 13 июня 2017, 16:34  •  печать

Пятничный ливень установил рекорд по количеству выпавших осадков

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Омские синоптики рассказали, что шторм, прошедший в городе 9 июня, побил рекорд по суточному максимуму осадков.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 июня Омская область находилась в циркуляции мощного квазистационарного циклонического вихря, который простирался до высоты 5-6 км. В регионе прошли сильные ливни, сопровождавшиеся грозами, градом и шквалистым ветром до 18-20 м/с.

Сильнее всего пострадал Омск. По информации авиаметцентра, в городе выпало 45 мм дождя, что составило почти месячную норму осадков, а также град диаметром 16 мм. В этот день был превышен суточный максимум осадков. В прошлый раз рекорд был установлен в 1999 году и составил 14,3 мм.

Не смотря на то, что омичей предупредили за 8 часов до урагана, всё равно произошли обрывы проводов, подтопления, повреждения градом и падение деревьев на автомобили. Также ливень нарушил работу транспорта.

Теги  •  #ливень #Обь-Иртышское УГМС #осадки #рекорд

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  13 июня 2017, 20:14

Цифры впечатляющие, трудно даже поверить. Наверное, этот рекорд теперь долго продержится.

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