Бывший чиновник Минспорта больше двух лет снимал деньги с карт спортсменов
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 19:00, последнее обновление 7 декабря 2017, 19:12  •  печать

Бывший чиновник Минспорта больше двух лет снимал деньги с карт спортсменов

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Спортсмены рассказывают следователям все новые случаи и подробности того, как экс-глава бюджетного учреждения Омской области отбирал у них премии и снимал зарплату с карт.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", бывший начальник областного центра игровых видов спорта, подведомственного Минспорту, Станислав Сухарев обвиняется в хищении 2,4 млн руб. и сейчас содержится под стражей. Сегодня, 7 декабря, следователи раскрыли подробности уголовного дела, объем которого обещает заметно вырасти.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев рассказал, что выявлены десятки случаев, когда Сухарев отбирал у подчиненных деньги, начисленные в виде премий или зарплат.

- По показаниям работников, схема была налажена таким образом, что у десятка спортсменов, тренеров под различными предлогами забирались деньги. Кого-то он вводил в заблуждение, что премии не получены, но будут начислены и их надо вернуть. В некоторых случаях зарплату платили тем, кто фактически никак не работал, в некоторых - у него лично были карты ряда сотрудников, которые работали, но им нужен был только стаж, - уточнил детали Михаил Зайцев.

По его словам, по такой схеме Сухарев действовал несколько лет. Изначально следователи определили, что срок равен двум годам, но спортсмены вспоминают новые случаи, когда приходилось отдавать деньги, рассказывают, что и до них были такие поборы. Соответственно увеличивается нанесенный ущерб. "Большая сумма будет, период пока точно не определили", - добавил следователь.

Теги  •  #Минспорт #Станислав Сухарев #хищение

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