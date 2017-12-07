Следователи допросили строителей по делу бывшего омского вице-губернатора Гребенщикова

Омские следователи впервые с момента возбуждения уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова прокомментировали ход расследования. Как рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев, Станислав Гребенщиков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследованием занимается новосибирское управление следственного комитета. Именно там принимают основные решения, но отдельные поручения даются омской следственной группе, в которую входит около десяти человек.

По поручению пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске мы допрашиваем всех, кто так или иначе причастен к делу, кто готовил и подписывал документы, поставлял материалы, - уточнил "Омск Здесь" Михаил Зайцев.

Допросы идут последние несколько месяцев, омские следователи регулярно отправляют в Новосибирск отчеты и изъятые документы. В интересах следствия остальные подробности дела не раскрываются.

Напомним, о возбуждении уголовного дела стало известно весной 2017 года. Как полагает следствие, вице-губернатор, используя служебное положение, помог подрядчику - ООО "СтройИнвестКомплект" - в ходе реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в центре Омска получить более 14 млн руб. из федерального бюджета. При этом чиновник знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Из областного правительства Гребенщиков был уволен в мае по собственному заявлению.