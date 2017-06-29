В Омске на два месяца арестовали чиновника Минспорта Сухарева
Политика  •  29 июня 2017, 14:55  •  печать

В Омске на два месяца арестовали чиновника Минспорта Сухарева

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Начальник БУ "Омский областной центр игровых видов спорта" Станислав Сухарев обвиняется в хищении 2,4 млн руб.

Сегодня, 29 июня, по ходатайству Следственного комитета РФ по Омской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю бюджетного учреждения "Омский областной центр игровых видов спорта" Станиславу Сухареву. Он обвиняется в мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Омской области. По версии следствия, Сухарев, используя подложные документы, похитил более 2,4 млн руб., начисленных в виде заработной платы работникам учреждения.

Вчера, 28 июня, подозреваемому было предъявлено обвинение. Во время допроса руководитель учреждения отказался от дачи показаний. Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте. Основанием для этого стало то, что Сухарев занимает руководящую должность, поэтому может оказать влияние на своих подчинённых, которые проходят свидетелями по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда.

Обвиняемый просил избрать ему иную меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, поэтому Сухарев заключён под стражу на два месяца.

В настоящее время следствие продолжается.

Теги  •  #Минспорт #следственный комитет #Станислав Сухарев

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