В Омске задержали по подозрению в мошенничестве чиновника Минспорта Сухарева
Политика  •  28 июня 2017, 12:50, последнее обновление 28 июня 2017, 13:04  •  печать

В Омске задержали по подозрению в мошенничестве чиновника Минспорта Сухарева

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Представители Следственного комитета задержали руководителя бюджетного учреждения "Омский областной центр игровых видов спорта" Станислава Сухарева.

По материалам, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения "Омский областной центр игровых видов спорта" Станислава Сухарева, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Сухарев в течение нескольких лет, используя должностное положение, злоупотребляя доверием сотрудников и используя подложные документы, похитил более 2,4 млн рублей. Деньги из регионального бюджета начислялись в виде зарплаты сотрудникам центра.

27 июня Станислав Сухарев был задержан. Следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в центре игровых видов спорта прошли обыски, после которых Сухарев срочно вышел на больничный.

Фото: neftbasket.ucoz.ru

Теги  •  #следственный комитет #Станислав Сухарев

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