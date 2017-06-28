В Омске задержали по подозрению в мошенничестве чиновника Минспорта Сухарева

По материалам, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения "Омский областной центр игровых видов спорта" Станислава Сухарева, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Сухарев в течение нескольких лет, используя должностное положение, злоупотребляя доверием сотрудников и используя подложные документы, похитил более 2,4 млн рублей. Деньги из регионального бюджета начислялись в виде зарплаты сотрудникам центра.

27 июня Станислав Сухарев был задержан. Следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в центре игровых видов спорта прошли обыски, после которых Сухарев срочно вышел на больничный.

Фото: neftbasket.ucoz.ru