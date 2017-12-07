Родственники довели омских депутатов до уголовного дела
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 11:08, последнее обновление 7 декабря 2017, 11:29  •  печать

Родственники довели омских депутатов до уголовного дела

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Члены семей депутатов Горсовета Сергея Быструшкина и Дмитрия Лицкевича были трудоустроены помощниками народных избранников. Помощники получали зарплату, но не всегда ходили на работу.

В конце февраля стало известно, что родственники нескольких депутатов - супруги и дети - работают в Омском городском совете в качестве их помощников. Это является грубым нарушением законодательства. Кроме того, две жены-помощника, числясь на работе и получая зарплату из городского бюджета, находились в это время на отдыхе в Сочи и Турции.

После оглашения этой информации трудовые отношения с родственниками расторгли, и скандал сошел на нет. Однако выяснилось, что по итогам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела на депутатов Дмитрия Лицкевича и Сергея Быструшкина.

В процессе расследования они признали, что имело место нарушение законодательства, ведь они фактически утверждали табели учета рабочего времени своих помощников, в которых содержались ложные сведения о нахождении их на работе, и возместили все средства, которые были в связи с этим незаконно выплачены. Поэтому органы следствия сочли возможным прекратить дело в связи с деятельным раскаянием, - рассказал в интервью газете "Коммерческие вести" начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских.

Добавим, что, кроме Лицкевича и Быструшкина, в помощники родственников взяли себе Елена Свешникова, Андрей Ефимов, Александр Иванов, Алексей Ложкин, Леонид Михайленко, Юрий Филатов. Из этих депутатов в новый состав горсовета вошли Лицкевич, Ложкин и Филатов.

Теги  •  #Горсовет #Дмитрий Лицкевич #коррупция #прокуратура #Сергей Быструшкин

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