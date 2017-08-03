Площадки, с которых лучше всего смотреть салют на День города

В этом году праздничный фейерверк, посвящённый Дню рождения Омска, пройдёт только в одной точке - возле Омской крепости. Посмотреть его можно будет с нескольких площадок в центре города, начиная от Ленинградского моста и заканчивая мостом им. 60-летия Победы: у Речного вокзала, на Юбилейном мосту, на Центральном пляже и Набережной Тухачевского.

Для тех, кто будет смотреть салют в центре города, организуют бесплатные автобусы. Розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время и два часа после него.

Напомним, что на День города традиционно пройдут сотни праздничных мероприятий не только в центре Омска, но и в городских округах. Подробную программу и афишу главных событий можно посмотреть на нашем сайте.