Площадки, с которых лучше всего смотреть салют на День города
Культура  •   3 августа 2017, 16:19, последнее обновление 3 августа 2017, 16:45  •  печать

Площадки, с которых лучше всего смотреть салют на День города

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Праздничный фейерверк, посвящённый 301-й годовщине Омска, пройдёт у Омской крепости.

В этом году праздничный фейерверк, посвящённый Дню рождения Омска, пройдёт только в одной точке - возле Омской крепости. Посмотреть его можно будет с нескольких площадок в центре города, начиная от Ленинградского моста и заканчивая мостом им. 60-летия Победы: у Речного вокзала, на Юбилейном мосту, на Центральном пляже и Набережной Тухачевского.

Для тех, кто будет смотреть салют в центре города, организуют бесплатные автобусы. Розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время и два часа после него.

Напомним, что на День города традиционно пройдут сотни праздничных мероприятий не только в центре Омска, но и в городских округах. Подробную программу и афишу главных событий можно посмотреть на нашем сайте.

Теги  •  #День города #площадка #салют

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