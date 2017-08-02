В день города в Омске приготовят пирог с 301 свечой
Культура  •   2 августа 2017, 11:29, последнее обновление 2 августа 2017, 11:37  •  печать

В день города в Омске приготовят пирог с 301 свечой

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Праздничным пирогом в честь 301-ой годовщины Омска будут угощать всех желающих на Зеленом острове.

В эти выходные Омск отметит свою 301-ую годовщину. Праздничные мероприятия будут идти в течение трёх дней - с 4 по 6 августа. 5 августа в парке культуры и отдыха "Зелёный остров" пройдёт масштабная интерактивно-развлекательная молодёжная программа и музыкальный фестиваль с участием омских творческих коллективов. 

Так, в 15:00 в парке начнут работу более 60 тематических интерактивных площадок информационного, познавательного и спортивного направления. Омичи и гости города смогут принять участие в спортивно-игровых квестах, мастер-классах, поучаствовать в соревнованиях по дартсу и бадминтону и перетягиванию каната. Пройдут также занятия по декоративно-прикладному искусству, где можно будет обучиться основам плетения из бересты, квиллинга, лепки из глины и гончарного мастерства. Вдоль акватории Иртыша разместится выставка ретро-автомобилей.

Кроме этого, в течение всего дня на территории парка для всех желающих будет работать бесплатный кинотеатр, а подарком для омичей станет большой праздничный пирог с 301 свечой, который смогут отведать все гости мероприятия.

Добавим, что центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения Омска станет отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость". С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь

Теги  •  #День города #Зеленый остров #мероприятие #пироги

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Комментарии
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Лена Головина  •  2 августа 2017, 11:54

Бесплатный кинотеатр и пирог уже привлекут много горожан, а будет там безопасно, ведь сейчас жара и многим может стать плохо - нужны скорые дежурные.

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