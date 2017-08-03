День города: как в праздничные дни будут ходить автобусы
Общество  •   3 августа 2017, 16:43, последнее обновление 3 августа 2017, 17:15  •  печать

День города: как в праздничные дни будут ходить автобусы

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График работы и маршруты общественного транспорта Омска значительно изменятся в связи с проведением 301-го дня рождения города.

Схемы движения автобусов и троллейбусов изменятся с 4 по 6 августа в связи с закрытием дорог в местах проведения праздничных мероприятий.

Все три дня (с 12:00 пятницы до 6:00 воскресенья) будет закрыто движение по улице Ленина - от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Поэтому автобусы маршрута № 73, следующие в направление Чкаловского посёлка, объедут улицу Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса, улице Маяковского. Автобусы № 94 в направлении Амурского посёлка с моста имени 60-летия Победы будут направлены по улицам Фрунзе и Герцена.

Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта
1 / 8  •  Схема закрытия движения транспорта

В первой половине дня 5 августа движение транспорта будет закрыто на протяжении трассы Сибирского международного марафона (на схемах выше). С 8:30 до 15:30 не будут ходить автобусы №№ 12, 28 и троллейбусы №№ 2, 4, 8, 67. Троллейбусы № 67 и автобусы №№ 96, 139, 145 будут съезжать с моста имени 60-летия ВЛКСМ на улицу Заозёрная, а дальше на проспект Королёва, 22 Апреля, Нефтезаводская. Автобусы №№ 23, 24, 95 будут следовать по Ленинградскому мосту. Маршруты №№ 20, 22, 33, 59, 63, 69, 73, 109, 110 будут направлены с улицы Гагарина по улице Герцена, 7-я Северной. Автобусы № 83 с улицы 7-й Северной свернут на улицу Волховстроя и будут двигаться по улицам 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, проспекту Королёва.

В городке Нефтяников автобусы № 22 с проспекта Королёва будут сворачивать на Заозерную; №№ 14, 20 - по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской, по проспекту Мира; №№ 29, 33, 59 - по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской; №№ 69, 73, 83 - по улице Химиков; №№ 103, 109 - по улице Заозёрной через мост имени 60-летия ВЛКСМ. Автобусы №№ 3, 96, 139, 145 с моста имени 60-летия ВЛКСМ будут направлены по улице Заозёрной, проспекту Королёва, улице 22 Апреля и Нефтезаводской. Автобусы №№ 25, 116, 145 будут отъезжать от остановки "Ул. Малунцева" по улице Нефтезаводская.

С 15:30 до 24:00 5 августа закрытой будет лишь улица Ленина - от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост. Поэтому автобусы № 73 при следовании в Чкаловский посёлок с улицы Красный Путь будут направлены по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса, улице Маяковского, далее по утверждённой схеме движения. Автобусы № 28 с Ленинградского моста будут направлены по проспекту К. Маркса, улице Гагарина и далее по утверждённой схеме.

В субботу автобусы и маршрутки будут работать до 24:00. Развоз омичей после праздничного салюта будет производиться с остановок по проспекту Карла Маркса, улицам Красный Путь, Гагарина и Интернациональная (схема приведена выше). Там горожан будут ждать 60 автобусов и 13 троллейбусов. Транспорт будет двигаться по следующим маршрутам: троллейбусы № № 2, 3, 4 и автобусы № № 14, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 49, 51, 63, 64, 69, 73, 79, 94, 95, 109, 110, 117, 119 и 125.

В целом 5-6 августа работа городского пассажирского транспорта будет организована по расписаниям выходных дней.

Теги  •  #День города #дороги #общественный транспорт

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