День города: как в праздничные дни будут ходить автобусы

Схемы движения автобусов и троллейбусов изменятся с 4 по 6 августа в связи с закрытием дорог в местах проведения праздничных мероприятий.

Все три дня (с 12:00 пятницы до 6:00 воскресенья) будет закрыто движение по улице Ленина - от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Поэтому автобусы маршрута № 73, следующие в направление Чкаловского посёлка, объедут улицу Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса, улице Маяковского. Автобусы № 94 в направлении Амурского посёлка с моста имени 60-летия Победы будут направлены по улицам Фрунзе и Герцена.

1 / 8 • Схема закрытия движения транспорта

В первой половине дня 5 августа движение транспорта будет закрыто на протяжении трассы Сибирского международного марафона (на схемах выше). С 8:30 до 15:30 не будут ходить автобусы №№ 12, 28 и троллейбусы №№ 2, 4, 8, 67. Троллейбусы № 67 и автобусы №№ 96, 139, 145 будут съезжать с моста имени 60-летия ВЛКСМ на улицу Заозёрная, а дальше на проспект Королёва, 22 Апреля, Нефтезаводская. Автобусы №№ 23, 24, 95 будут следовать по Ленинградскому мосту. Маршруты №№ 20, 22, 33, 59, 63, 69, 73, 109, 110 будут направлены с улицы Гагарина по улице Герцена, 7-я Северной. Автобусы № 83 с улицы 7-й Северной свернут на улицу Волховстроя и будут двигаться по улицам 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, проспекту Королёва.

В городке Нефтяников автобусы № 22 с проспекта Королёва будут сворачивать на Заозерную; №№ 14, 20 - по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской, по проспекту Мира; №№ 29, 33, 59 - по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской; №№ 69, 73, 83 - по улице Химиков; №№ 103, 109 - по улице Заозёрной через мост имени 60-летия ВЛКСМ. Автобусы №№ 3, 96, 139, 145 с моста имени 60-летия ВЛКСМ будут направлены по улице Заозёрной, проспекту Королёва, улице 22 Апреля и Нефтезаводской. Автобусы №№ 25, 116, 145 будут отъезжать от остановки "Ул. Малунцева" по улице Нефтезаводская.

С 15:30 до 24:00 5 августа закрытой будет лишь улица Ленина - от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост. Поэтому автобусы № 73 при следовании в Чкаловский посёлок с улицы Красный Путь будут направлены по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса, улице Маяковского, далее по утверждённой схеме движения. Автобусы № 28 с Ленинградского моста будут направлены по проспекту К. Маркса, улице Гагарина и далее по утверждённой схеме.

В субботу автобусы и маршрутки будут работать до 24:00. Развоз омичей после праздничного салюта будет производиться с остановок по проспекту Карла Маркса, улицам Красный Путь, Гагарина и Интернациональная (схема приведена выше). Там горожан будут ждать 60 автобусов и 13 троллейбусов. Транспорт будет двигаться по следующим маршрутам: троллейбусы № № 2, 3, 4 и автобусы № № 14, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 49, 51, 63, 64, 69, 73, 79, 94, 95, 109, 110, 117, 119 и 125.

В целом 5-6 августа работа городского пассажирского транспорта будет организована по расписаниям выходных дней.