В День города за омичами будут следить видеокамеры

При помощи 79 камер видеонаблюдения правоохранители планируют обеспечить безопасность омичей в День города.

Как сообщает областное правительство, 4-6 августа для обеспечения общественной безопасности в городе в штатном режиме будут функционировать 79 камер видеонаблюдения.

- Особое внимание уделяется повышению мер безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в местах проведения общественных мероприятий и отдыха омичей, контроль на которых будет обеспечиваться 79 камерами видеонаблюдения, - добавили в региональном правительстве.

Для оперативного реагирования сотрудников полиции в режиме реального времени вся информация с камер будет поступать в дежурную часть УМВД по городу Омску. Чиновники также подчёркивают, что за четыре последних года при помощи "большого брата" удалось раскрыть 95 преступлений.