В День города за омичами будут следить видеокамеры

Как сообщает областное правительство, 4-6 августа для обеспечения общественной безопасности в городе в штатном режиме будут функционировать 79 камер видеонаблюдения.
- Особое внимание уделяется повышению мер безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в местах проведения общественных мероприятий и отдыха омичей, контроль на которых будет обеспечиваться 79 камерами видеонаблюдения, - добавили в региональном правительстве.
Для оперативного реагирования сотрудников полиции в режиме реального времени вся информация с камер будет поступать в дежурную часть УМВД по городу Омску. Чиновники также подчёркивают, что за четыре последних года при помощи "большого брата" удалось раскрыть 95 преступлений.
Конечно, дополнительные меры предосторожности, это хорошо, но навряд ли они смогут повлиять на количество правонарушений.