В День города за омичами будут следить видеокамеры
Общество  •   3 августа 2017, 09:55, последнее обновление 3 августа 2017, 10:12  •  печать

В День города за омичами будут следить видеокамеры

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При помощи 79 камер видеонаблюдения правоохранители планируют обеспечить безопасность омичей в День города.

Как сообщает областное правительство, 4-6 августа для обеспечения общественной безопасности в городе в штатном режиме будут функционировать 79 камер видеонаблюдения.

- Особое внимание уделяется повышению мер безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в местах проведения общественных мероприятий и отдыха омичей, контроль на которых будет обеспечиваться 79 камерами видеонаблюдения, - добавили в региональном правительстве.

Для оперативного реагирования сотрудников полиции в режиме реального времени вся информация с камер будет поступать в дежурную часть УМВД по городу Омску. Чиновники также подчёркивают, что за четыре последних года при помощи "большого брата" удалось раскрыть 95 преступлений.

Теги  •  #видеокамера #День города #полиция

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Комментарии
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Ирина Новикова  •  3 августа 2017, 10:44

Конечно, дополнительные меры предосторожности, это хорошо, но навряд ли они смогут повлиять на количество правонарушений.

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