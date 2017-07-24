После салюта в День города омичей будут развозить с семи остановок
Общество  •  24 июля 2017, 18:11, последнее обновление 24 июля 2017, 18:18  •  печать

После салюта в День города омичей будут развозить с семи остановок

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Вечером после праздника на линию выйдут несколько десятков автобусов, которые развезут омичей во все округа города.

5 августа пройдут главные мерпориятия по празднованию 301-летия основания Омска - концерты на площади Победы и в Омской крепости, а также салют. В связи с этим муниципальный траснпорт будет работать до полуночи.

Пятнадцатиминутный праздничный фейерверк начнётся в 22:00 культурно-исторического комплекса "Омская крепость". По его окончании омичей будут ожидать 73 автобуса на нескольких остановках по проспекту Карла Маркса, улицам Красный Путь, Гагарина и Интернациональная. Траснпорт будет двигаться из центра города по следующим маршрутам: троллейбусы № № 2, 3, 4 и автобусы № № 14, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 49, 51, 63, 64, 69, 73, 79, 94, 95, 109, 110, 117, 119 и 125.

 

Теги  •  #День города #общественный транспорт

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