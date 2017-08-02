День города: куда пойти и что смотреть в Омске
Общество  •   2 августа 2017, 17:53, последнее обновление 2 августа 2017, 17:55  •  печать

День города: куда пойти и что смотреть в Омске

Автор:

"Омск Здесь" составил для читателей афишу основных торжеств Дня города.
 

На День города традиционно пройдут сотни праздничных мероприятий. Причём не только в центре Омска, но и в городских округах. "Омск Здесь" выбрал наиболее интересные и составил афишу главных событий. 

Основные торжества начнутся в пятницу, 4 августа. У Омской крепости откроются Омский Арбат и Город мастеров, а также фестиваль керамики, который завершится фееричным сожжением символа города вечером следующего дня. Также в пятницу в Выставочном и Воскресенском скверах начнёт работу "Флора-2017". 

Утром 5 августа омичам не стоит пропустить Сибирский международный марафон, старт которого будет дан в 9:00 на Соборной площади. К обеду праздник перенесётся к Омской крепости. Именно она станет главной сценой Дня города. Но не стоит забывать про авиашоу на Иртышской набережной с участием пилотажной группы "Регион".

К 21:00 стоит вернуться к Омской крепости, чтобы увидеть выступление танцующего оркестра из Екатеринбурга. За час до его начала на Площади Победы для всех омичей споёт Надежда Бабкина и её ансамбль "Русская песня". Завершится праздничный субботний вечер салютом, который начнётся в 22:00 у Омской крепости. 

Более подробную программу также можно посмотреть на нашем сайте.

 

Теги  •  #афиша #День города #Омская крепость #праздник

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым  •  сегодня, 15:25  •   4
В центре Омска раскопали тысячелетнюю могилу воина  •  сегодня, 13:36  •   2
LIVE: "Город решает: какими будут набережные Омска"  •  сегодня, 13:22  •    •  Live
Активы омского банка "Сириус" уйдут с молотка за 762 миллиона рублей  •  сегодня, 13:03
В Омской области оштрафовали врача за выписку фальшивых больничных  •  сегодня, 12:52  •   2
В Омске Ford Focus попал в ДТП и сбил мотоциклиста  •  сегодня, 12:13
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400