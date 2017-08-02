День города: куда пойти и что смотреть в Омске

На День города традиционно пройдут сотни праздничных мероприятий. Причём не только в центре Омска, но и в городских округах. "Омск Здесь" выбрал наиболее интересные и составил афишу главных событий.

Основные торжества начнутся в пятницу, 4 августа. У Омской крепости откроются Омский Арбат и Город мастеров, а также фестиваль керамики, который завершится фееричным сожжением символа города вечером следующего дня. Также в пятницу в Выставочном и Воскресенском скверах начнёт работу "Флора-2017".

Утром 5 августа омичам не стоит пропустить Сибирский международный марафон, старт которого будет дан в 9:00 на Соборной площади. К обеду праздник перенесётся к Омской крепости. Именно она станет главной сценой Дня города. Но не стоит забывать про авиашоу на Иртышской набережной с участием пилотажной группы "Регион".

К 21:00 стоит вернуться к Омской крепости, чтобы увидеть выступление танцующего оркестра из Екатеринбурга. За час до его начала на Площади Победы для всех омичей споёт Надежда Бабкина и её ансамбль "Русская песня". Завершится праздничный субботний вечер салютом, который начнётся в 22:00 у Омской крепости.

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