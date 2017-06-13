Омская "ШИРИНА" в этом году осталась без победителей

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Несколько дней назад прошёл профи-показ - известные омские дизайнеры представили свои коллекции, состоялся конкурс парикмахеров "Городские трансформации" и международный конкурс молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад".

Сегодня, 13 июня, в рамках форума были подведены итоги четвёртого кинофотофестиваля "ШИРИНА", участники которого работали в этом году под девизом самой арт-резиденции: "Город и люди". В течение двух недель командам и самостоятельным участникам предстояло посетить мероприятия Омской арт-резиденции и снять фильм, соответствующий выбранной тематике, и серию фотоснимков, которые, к слову, уже можно увидеть в фойе корпуса Института дизайна и технологий.

Из более чем двадцати фильмов в финал вышли лишь восемь. Однако лучшими их назвать нельзя, и, по словам жюри, работы в этом году на порядок ниже тех, что были сняты ранее. Поэтому ни первого места, ни Гран-при присуждать никому не стали, определив только второе и третье места. Третье место разделили команды "Козырёк" и "Т.О.№ 73", а второе место присудили команде Unreal Films. И если с фантазией у омичей, по словам председателя жюри, члена Союза художников России, креативного директора агентства Keep It Simple, лектора Академии коммуникаций Wordshop Анатолия Ясинского, всё в порядке, то с её реализацией надо ещё поработать.

Анатолий Ясинский

Было желание отвести всех в отдельную комнату и избить розгами. В прошлые года работы были куда сильнее и лучше. Да, есть замах, и видно, что хотелось сделать выдающиеся работы. Но получилось так, что хорошо замахнулись, а дальше не смогли. У вас есть желание, и это хорошо. Вы не боитесь странных и замороченных сюжетов. Я вижу, что есть желание снять интересные фильмы, брать острые темы. Есть смелость, но не хватает мастерства. Надо больше работать, делать для начала небольшие этюдники и смотреть, как реагируют на них зрители. Только так можно получить мастерство и найти свои фишечки, - отметил Анатолий Ясинский. - С каждым годом фестиваль становится всё интереснее и больше людей вовлекается в это дело. Я надеюсь, что с появлением арт-резиденции ещё больше интересных людей будут принимать в нём участие и не только как участники, но и в качестве жюри и тех, кто проводит мастер-классы. Вообще я хотел бы, чтобы вокруг таких проектов было постоянно действующее место, где можно было бы получить знания, сделать свой апгрейд и следить за этим всем процессом, потому что творческий процесс должен идти постоянно, не прерываясь.

В номинации "Фото" также не удалось определить обладателя Гран-при. По словам члена жюри конкурса, фотографа Павла Ждана, основные ошибки участников в этой номинации - неправильное кадрирование и невыдержанные эмоции. Однако "историю по цвету и стилю, в которых есть характер," в нескольких работах найти удалось. Были отмечены работы Ирины Бреевой и Ольги Лебеденко.

Единственным конкурсом, в котором были определены победители, стало дополнительное задание от музея имени Врубеля в рамках номинации "Фото". Участникам предложили сделать серию фотографий одной из самых красивых улиц города - Любинского проспекта. Книгу Владимира Кудринского "Омские маршруты", посвящённую 300 летию Омска, получила Ольга Лебеденко за серию работ под названием "Предвкушение" и Андрей Саньков.

Работы Ольги Лебеденко и Андрея Санькова

- Меня порадовали все представленные работы. Тема Любинского проспекта сейчас развивается всё больше, и будет ещё больше активности возникать на этом замечательном проспекте. Работы все смотрел честно лично и показывал их людям, которые работают на Любинском проспекте. И мы сделали свой выбор вместе, - отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Организаторы связывают столь низкий уровень работ с новым форматом "Ширины". Если раньше основной темой для всех творческих материалов являлся неиссякаемый источник вдохновения - город, в котором мы живём, Омск, то в этом году кинодеятелям предложили обратиться к направлениям Омской арт-резиденции: урбанистике, моде и науке. В распоряжении участников при этом не три дня, как было раньше, а 14. Не исключено, что в следующем году придётся вернуться к первоначальному формату.

- Не нужно думать, что когда тебе дают историю про Омск, значит, надо снимать про Омск. Можно снять это глобально: на что Омск влияет, расширить границы города и даже наши представления о нём. Формат в 24 часа сложный и непростой. И, наверное, это мгновенное включение в процесс для молодёжи удобнее, и есть смысл, наверное, я думаю, в этом формате оставаться. То, что ребята сделали за 24 часа с Анатолием Ясинским, оказалось лучше того, что ребята самостоятельно снимали две недели. Как ни странно, ограничение во времени оказалось на руку, - рассказала директор Омской арт-резиденции Эмма Васильева. - Будет ли следующая "Ширина" посвящена арт-резиденции, пока не могу сказать. Когда ты существуешь в своей собственной идее и понимаешь, как её снять, она и получается более крутой. Мне кажется, что дефицит идей сегодня существует, и важно своё "я" поймать и оттранслировать его не только как "Я в городе Омске", а в мировом контексте: кто я, в том числе я - омич, и кто я в мировом пространстве. Только тогда могут получаться интересные истории.

Фото: Илья Петров