"Формула моды": омские дизайнеры показали, что сегодня нужно носить

Сегодня в Омске подвели итоги международного конкурса молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад". Молодых модельеров поощрили путёвками на конкурс "Русский силуэт" и стажировкой в Модном доме Алёны Ахмадулиной. Денежного приза была удостоена Ольга Булева, завоевавшая Гран-при конкурса за коллекцию "Игра в прятки".

Международный конкурс дизайнеров "Формула Моды: Восток-Запад", который в этом году стал частью Омской арт-резиденции и был посвящён теме "Город и люди", подвёл итоги четырёхдневной работы. В нём приняли участие 50 художников одежды из нескольких городов России, однако в финальном показе их осталось лишь 24, 22 из которых - коллекции омских дизайнеров.

Компетентное жюри конкурса, проходящего в рамках фестиваля, которое возглавил известный аналитик моды, академик Национальной академии индустрии моды, обладатель титула "Лучший fashion-журналист" Александр Хилькевич, оценивало, прежде всего, художественность работ и качество их исполнения. "Профессионализм и вкус - главные мерила оценки работ. Работа с формой, силуэтом, общее понимание моды и современных тенденций".

Александр Хилькевич и Эмма Васильева

Этот год у нас с "Формулой моды" юбилейный. Уже 10 лет как я вместе плотно работаю и с преподавателями, и со студентами и выпускниками. Я заметил, что за эти 10 лет я слово "Париж" произношу реже, чем слово "Омск". И это неспроста, потому что омская школа дизайна - лучшая школа в области подготовки кадров по этой специальности в нашей стране. И именно за этими выпускниками охотятся все самые лучшие марки и дома моды не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Европы, - отметил Александр Хилькевич. - Я вспомнил о событиях, которые происходили в Омске в пятницу - феерический тайфун и наводнение. Мне стало понятно - окончательно не дала этому городу уплыть эфемерная красота, которая превратилась в настоящую силу, в канат силы, который мы начали в пятницу с профи-показа.

Главная победа в конкурсе - Гран-при в этом году снова досталось дизайнеру из Омска Ольге Булевой. Её яркая и образная коллекция мужской одежды "Игра в прятки", представленная свободными кофтами и костюмами, обеспечила ей финансовую возможность пройти стажировку за границей. Напомним, два года назад дизайнер уже стояла на пьедестале почёта "Формулы моды".

Ольга Булева и её коллекция "Игра в прятки"

В номинации Pret-a-porter "Весна-лето" было выбрано три победителя. Отметим, что это уже готовая одежда, создаваемая модельерами для массового производства. Все модели изготавливают в стандартных размерах, поскольку выпускаются для продажи в магазинах. Здесь главными критериями стали профессиональные приёмы проектирования повседневной одежды. Первое место в номинации присудили модельеру из Омска - Анастасии Бурдыгиной и её коллекции "Синий иней". Второе место получила Арина Георгиева за коллекцию "Обнимая небо", а третье место - у молодого дизайнера Полины Журовой и её коллекции "Неделимые". Специальных призов от спонсоров и партнёров конкурса в этой номинации были удостоены Александра Апалькова с коллекцией "Весна", Ольга Кычакова с коллекцией "В Тридевятом", а также тандем дизайнеров Ольги Булевой и Станислава Чуракова и их коллекция "Ляля".

"Синей иней"

"Обнимая небо" и "Неделимые"

Лучшей в номинации Pret-a-porter "Осень-зима" стала Анастасия Типсина и её коллекция "Купание красного". Второе место у Ерална Досанова из Астаны и его коллекции DY, а третье место присудили Алине Серых за коллекцию "Антихрупкость". Специального приза в этой номинации была удостоена Марина Горенко за коллекцию "Городской калейдоскоп".

"Купание красного"

"DY" и "Антихрупкость"

Также в рамках конкурса была определена лучшая коллекция единичных изделий - победителями стали Яна Ромащенко, Яна Забордыгина и Анна Костюнина за работу "Город на краю зимы".

"Город на краю зимы"

Смелые идеи - от народных традиций до современного уличного костюма - дизайнеры воплощали в номинации "Эксперимент в костюме". Яркая декоративность и качественная новизна художественного решения обеспечили первое место Антону Астафьеву за коллекцию "Маминсибиряк", второе - у Дарьи Ломтевой и её "Коллекционера", а третье - у Рады Тимохиной и её коллекции "Иные вечности". Специальный приз в этой номинации ушёл Наталье Шерине за коллекцию "Нафта". Безусловно, на руку всем дизайнерам, представленным в этой номинации, сыграла выраженная авторская позиция и смелость.

"Маминсибиряк"

"Коллекционер" и Иные вечности"

Впервые в рамках "Формулы моды" выбрали лучшие коллекции demi-couture (это нечто среднее между коллекциями haute couture и коллекциями pret-a-porter). Это вещи, созданные по законам высокой моды, но сшитые в соответствии стандартным размерам, а не индивидуальным меркам. Первое место в это номинации присудили Виктории Вейгант за коллекцию "Майя". Напомним, что в апреле коллекция этого молодого омского дизайнера была представлена на Неделе моды в Риме.

"Майя"

Второго места была удостоена Валерия Жернакова за коллекцию "Армония", а третьего - Татьяна Радыгина за коллекцию URBAN FOREST. Специальные призы в этой номинации получили Кымбат Тастемирова за коллекцию "Букет Гарни" и единственный лауреат конкурса не из Омска, представительница Костромы София Смирнова за "Цветы Шагала".

"Армония" и "Urban Forest"

Отметим также, что дипломов лауреата были удостоены Анна Мелоян за коллекцию "Истоки" и Анастасия Огнева за коллекцию "Мужчина и женщина, Запад и Восток, диалог внутри меня". Кроме этого, за коллекцию аксессуаров "Твёрдая материя" была награждена Дарья Захарова.

"Твёрдая материя"

Помимо основных призов по номинациям и специальных призов, было вручено ещё несколько внушительных для дизайнеров наград. Так, Алина Серых и Анастасия Бурдыгина получили возможность пройти стажировку в Модном доме Алены Ахмадулиной. А право представлять наш город на конкурсе "Русский силуэт" получили Анастасия Бурдыгина и Анастасия Типсина.

Анастасия Бурдыгина

В этот вечер прошло дефиле причёсок - на Гранд-дефиле были озвучены победители фестиваля "Причёска как искусство. Городские трансформации", который также состоялся в рамках Омской арт-резиденции. Первое место в номинации "Городские трансформации" среди учащихся заняла Елена Савченко, а первое место среди мастеров - Яна Шамара. Лучшим в номинации "Эксперимент в причёске. Форма" стал Влад Мациевский, первого места в номинации "Эксперимент в причёске. Цвет" удостоена Валерия Черкасова, а в номинации "Эксперимент в причёске. Фактура" - Анастасия Клабукова. Гран-при фестиваля "Причёска как искусство. Городские трансформации" была удостоена Яна Шамара, которая получила возможность представить свою работу на Международном фестивале красоты "Невские берега" в Санкт-Петербурге.

Яна Шамара

Под занавес вечера состоялся ретро-показ известного дизайнера Алёны Ахмадулиной, которая разрабатывала костюмы для участников Церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере и костюмы для гастрольного тура певицы Земфиры, а также участвовала в создании матрёшки в честь 10-летнего юбилея Vogue наряду с Ральфом Лораном и Марком Джейкобсом.

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Напомним, что с 31 мая по 12 июня в Омске проходит форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Несколько дней назад прошёл профи-показ - известные омские дизайнеры представили свои коллекции, а также конкурс парикмахеров "Городские трансформации".

1 / 74 • В рамках Омской арт-резиденции в Омске прошло <a href="https://omskzdes.ru/culture/48045.html" target="_blank">гранд-дефиле самых ярких коллекций одежды</a>. В конкурсе приняли участие 50 молодых дизайнеров из России и Казахстана. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

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