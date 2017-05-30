Топ-7 событий Омской арт-резиденции, которые вы должны увидеть

С 31 по 12 июня в Омске пройдёт масштабный проект Омская арт-резиденция. Мы составили топ-7 площадок, посетив которые, Вы не пожалеете, что живёте в Омске.

На этой неделе в Омске начнётся масштабная презентация креативных индустрий - форум "Омская арт-резиденция: люди и город ". Организатором проекта выступает ОмГТУ при поддержке министерства образования и науки России. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Фестиваль пройдёт сразу на нескольких площадках Омска и погрузит город в "модно-урбанистическое" действо. Здесь для омичей проведут дизайнерские показы, представят урбанистические проекты и научные опыты. Мы выбрали самые интересные площадки, где можно будет поучаствовать в преображении городского пространства, поучиться каллиграфии и снять собственный фильм, который покажут на большом экране.

Воркшоп "Своя история"

Омичам предлагают поучаствовать в преображении уютного сквера в центре города. Сейчас активисты Центра прикладной урбанистики "Городской чердак" опрашивают посетителей сквера и узнают, каким они его видят. После каждый из них сможет представить свой проект развития этой площадки, а также увидеть результаты исследования других участников. Свои идеи может высказать каждый неравнодушный омич. Специально для проведения воркшопа из Москвы прилетит известный архитектор Алексей Комов и ландшафтный садовод Анна Лысенко. Реализация итогового проекта будет продолжаться с 5 по 17 июня, когда состоится открытие обновлённого сквера.

Где: Библиотека "Квартал 5/1" (Добовольского 5/1), сквер Лицейского театра.

Когда: 31 мая - 17 июня,

31 мая - 04 июня (обсуждение проектов), с 10:00 до 16:00.

Городская эковыставка "Деревья Омска"

Студенты Опорного вуза представят арт-проект "Город-sad". На выставке будут демонстрироваться разноплановые графические работы: цветная графика, текстильный дизайн - белые строительные комбинезоны с оригинальным и неожиданным декором, эскизы тюнинга автомобилей по мотивам известных художественных произведений, арт-проекты и инсталляции на урбанистическую тему, а также фотографии города будущего. Этим проектом омичи хотят привлечь внимание к проблеме субъективного восприятия города его жителями.

Где: библиотека имени Пушкина и городской музей "Искусство Омска".

Когда: 02 июня, 16:00 - открытие;

со 2 июня - городской музей "Искусство Омска", 10:00-18:00.

Кинофотофестиваль "ШИРИНА"

Участие в фестивале принимают команды до пяти человек и самостоятельные участники, которые получат тему для творческой работы. В течение двух недель им предстоит посетить ряд мероприятий Омской арт-резиденции (мастер-классы, лекции, модные показы) и представить фильм либо фотоработу, соответствующие выбранной тематике. Оценивать работы омичей будет член Союза художников РФ, креативный директор агентства Keep It Simple, лектор Академии коммуникаций Wordshop из Москвы Анатолий Ясинский.

Где: кинотеатр "Слава".

Когда: 13 июня, 16:00.

Международный фестиваль "Формула моды - 2017"

В рамках Омской арт-резиденции состоится XXI Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017" и конкурсный показ уникальных коллекций участников. Фестиваль - лишь первая ступень лестницы в высокую моду, и за свою двадцатилетнюю историю "Формула моды" заявила свыше десятка громких имён, доказывая, что омская школа дизайна - одна из самых лучших в России.

Где: Омская филармония, Концертный зал, ул. Ленина, 27а.

Когда: 11 июня, с 18:00 до 20:00.

Конкурс стилистов-парикмахеров "Городские трансформации"

Студенты и уже состоявшиеся профессионалы, занимающиеся дизайном причёсок, будут соревноваться по двум направлениям: "Коммерческие причёски" и "Эксперимент в причёске". Зрители смогут увидеть авангардные и порой даже фантазийные причёски. Здесь может быть всё: оригинальная форма или креативное цветовое решение, а также нестандартные стрижки и укладки на любой длине волос.

Где: Технологический музей, 8-й корпус ОмГТУ (пр. Мира, 11).

Когда: 8 июня

Фестиваль "Причёска как искусство" - с 11:00 до 13:00,

"Городские трансформации" - с 15:00 до 17:00.

Открытый лекторий ОмГТУ

В рамках этой площадки будет организовано 20 лекций. Полное расписание смотрите здесь. Обратите внимание на следующие события:

"Уличное искусство: легальные стены"

Известный художник-монументалист, соорганизатор фестиваля "Без границ" Саша Хохлова прочитает интересную лекцию об уличном искусстве. Вы узнаете, как мировые художники украшают фасады зданий и каковы перспективы монументальной живописи в Омске.

Иллюстратор Саша Хохлова - участница команды "Крепкий палец", в составе которой ребята делают стрит-арт. Их работы можно увидеть в Омске, Ноябрьске, Ханты-Мансийске, за полярным кругом и в Черногории.

Где: Открытый лекторий ОмГТУ (пр. Мира, 11).

Когда: 7 июня, 19:00.

"Мастерская каллиграфии"

Для всех любителей каллиграфии председатель Омского отделения Союза художников РФ Андрей Машанов проведёт мастер-класс и лекцию по творческой и экспериментальной каллиграфии. Можно научиться технике быстрого рисования, а также узнать возможности традиционных и альтернативных инструментов и материалов для этого вида искусства.

Где: Открытый лекторий ОмГТУ (пр. Мира, 11).

Когда: 9 июня, с 11:00 до 15:00;

10 июня, с 11:00 до 15:00.

"Холодные игры"

Младший научный сотрудник, инженер кафедры "Холодильная и компрессорная техника" Владимир Евдокимов проведёт открытую лекцию и покажет увлекательные опыты с жидким азотом.

Слушатели лекции узнают, откуда берётся холод в холодильнике, на прилавках с мороженым и витринах магазина, интересные и необычные факты из области холодильной и криогенной техники, а также смогут поучаствовать в увлекательных опытах с жидким азотом и сухим льдом, в экспериментах с реальным холодильным оборудованием. В рамках лекции состоится демонстрация воздействия холода на живые и неживые объекты.

Где: Открытый лекторий ОмГТУ (пр. Мира, 11).

Когда: 9 июня, 16:00,

13 июня, 11:00,

16 июня, 11:00.

Тренд-семинар и модные тренды 2018 от Александра Хилькевича

Соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов Александр Хилькевич является председателем жюри многих московских и региональных дизайнерских конкурсов. Знаменитый аналитик моды, который более 15 лет ежегодно отмечает наиболее интересные коллекции, показанные как дизайнерами-профессионалами, так и перспективными молодыми талантами, расскажет о модных тенденциях 2018 года. Участники семинара узнают, какие направления будут наиболее востребованы в новом модном сезоне, опираясь на опыт международных выставок и дефиле на Неделях моды в Париже и Милане.

Где: актовый зал ИДиТ ОмГТУ, ул. Красногвардейская, 9.

Когда: 12 июня, с 13:30 до 17:30.

Подробное расписание всех площадок Омской арт-резиденции доступно здесь.