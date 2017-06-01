Арт-резиденции как способ изменить жизнь городов

"Основная задача арт-резиденции - это изменение мысли о том месте, в котором ты живешь. Как мне кажется, сегодня все наши глобальные и локальные проекты и процессы, которые в мире происходят, на это нас и настраивают. Не важно, где жить. Это может быть сибирский город или место на другой планете, в другом полушарии. Ты понимаешь, если ты во времени, то мир меняется вместе с тобой. Итогом работы Омской арт-резиденции станет изменение сознания людей, с их ценностями, и осознание себя, что ты в этом мире, в этом потоке должен быть иным в хорошем смысле этого слова. Второй момент - практический. Мы рассказываем о том, что у нас здесь то, что сегодня требуется миру, - это те креативные индустрии, это в принципе сами люди со своей креативной историей. Это мода, которая может стать абсолютной индустрией, и очень хорошей, и если говорить о коммерции, то и приносить прибыль. Это урбанистика, которая должна менять публичное пространство и создавать общественное пространство, которое будет комфортно для этого человека. Это всё и наши дороги в том числе, которые должны к этому подтянуться. Но в первую очередь мы должны поменять себя. И власть, конечно, должна также обратить внимание на то, что происходит в арт-резиденции".