Дарья Молчанская
Арт-резиденции как способ изменить жизнь городов
Об арт-резиденциях говорят как о возможности оживить городской ландшафт и повлиять на культуру людей.
Как арт-резиденции меняют жизнь людей и целых городов, выяснил "Омск Здесь".
Как арт-резиденции меняют жизнь людей и целых городов, выяснил "Омск Здесь".
Сегодня в мире насчитываются сотни резиденций для художников, фотографов, музыкантов, дизайнеров и учёных. Появляясь в городе или посёлке, арт-резиденции становятся флагманами изменений. Они позволяют модернизировать заброшенные территории, улучшать имидж депрессивных городов, и превращать спальные районы в центры культурной жизни. Это положительно сказывается и на самосознании жителей. В последние десятилетия арт-резиденции стали трендом, на который выделяются огромные деньги.
В этом году в Омске впервые организуют арт-резиденцию. "Омск Здесь" решил выяснить, какие проблемы города и его жителей можно решить благодаря такому формату.
В этом году в Омске впервые организуют арт-резиденцию. "Омск Здесь" решил выяснить, какие проблемы города и его жителей можно решить благодаря такому формату.
Освоение заброшенных территорий
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Badgast (Голландия)
Это центр для художников-резидентов, который расположен на побережье Нидерландов. Сооружение из морских контейнеров обеспечивает экологичное и уютное место для проживания. Когда-то заброшенная промзона стала модным местом для тусовок и исследований. Участниками разработано много концепций, связанных с морем и береговой линией, - в дискуссиях принимали участие разные люди: от архитекторов до поэтов. Центром внимания стали вопросы защиты моря и береговой линии. Благодаря кинопоказам и дискуссиям удалось привлечь к местным проблемам широкую аудиторию. По итогам работы резиденции множество заброшенных морских контейнеров были переделаны в мастерские для творческой работы или под жильё.
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Baumwollspinnerei, Halle 14 (Лейпциг)
Огромные заброшенные фабрики и заводы становятся популярными площадками для арт-резиденции. Так, в Лейпциге этим пространством стало здание хлопкопрядильной фабрики, которое простаивало со времён ГДР. Его не стали сносить, а отдали под арт-центр. Сегодня это пятиэтажное сооружение площадью 2,5 тысячи квадратных метров с выставочными залами, образовательным центром, а также дискуссионными площадками и библиотекой. Художники со всего мира живут здесь по три месяца, а по завершению устраивают выставки своих работ.
К концу 2004 года эта арт-резиденция стала известна как центр художественного производства. Растущий международный интерес к искусству в Лейпциге стал стимулом для жителей дальше развивать свой город. Благодаря этому создана "вселенная искусства", которая не имеет аналогов в мире. Обновлённая фабрика даёт приют многим художникам и другим творческим фрилансерам. Сегодня бывший завод - это масштабный арт-комплекс.
Создание культурной среды в регионах и формирование новых достопримечательностей
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The International Writers' and Translators' House (Вентспилс, Латвия)
Помещением для резиденции служит здание бывшей ратуши. Резиденция работает с библиотекой, в которой проводятся встречи, конференции, а также выпускает книги и ежегодные альманахи. Сейчас ратуша Вентспилса - одна из главных туристических достопримечательностей страны. Это центр не только объединяющий писателей, поэтов, переводчиков Латвии, но и привлекающий авторов со всего мира.
"Миссия организации - создать многофункциональный международный центр писателей и переводчиков, который содействует развитию литературы, поощряет межкультурный диалог и представляет латышский литературный процесс для международного сообщества. Участники нашего проекта из 55 стран опубликовали с нашей помощью около 600 книг. Мы организуем конкурсы чтецов, семинары по переводу, публичные чтения, литературные премии и т. д. Местные жители извлекают пользу из этого. Они становятся более интеллектуальными, читают больше книг из-за того, что встречаются с писателями. Наш центр меняет жизнь писателей и переводчиков, поскольку даёт пространство для творчества, и это очень существенно. К тому же он меняет статус латышской литературы, поскольку о ней узнают больше иностранных авторов и переводчиков".
Иева Балоде
координатор проекта Международного дома писателей и переводчиков
Улучшение имиджа депрессивных районов
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Open Ateliers Zuidoost (Нидерланды)
Рассмотрим удачный нидерландский опыт создания арт-резиденции, целью которой стало улучшение имиджа депрессивных районов. В типичном спальном районе Зюйдост в обычной квартире селится художник, который должен развивать проект, обязательно связанный с жизнью района. Виды деятельности весьма разнообразны - это может быть выставка, презентация, мастерская или театральная постановка. Можно даже написать роман, который бы рассказывал о жизни людей этого района. А произведение художника позволяет людям переосмыслить свою жизнь на окраине. Арт-резиденции помогла создать больше рабочих мест в её окрестностях. После нескольких лет работы OAZ открыл более 2200 кв. метров студий. Они обеспечивают работой сотни художников, создавая пространство для их творческой деятельности. Кроме этого, составляются различные арт-маршруты и проводятся семинары для фотохудожников. Благодаря этим мероприятиям фотографии Зюйдоста увидели во всём мире. Добавим, что OAZ входит в сеть, состоящую из 60 голландских резиденций.
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Ballinglen Arts Foundation (Ирландия)
Это некоммерческая организация, расположенная в деревне Бэлликасл на морском побережье в Ирландской Республике. Природа, ландшафт и климат этого места вдохновляют и располагают к творчеству. Цель организации - развитие культурного обмена между местными жителями и остальным миром. В рамках своей деятельности BAF регулярно организовывает арт-резиденции для представителей различных творческих профессий: живописцев, фотографов, скульпторов. Ballinglen взаимодействует с широкой публикой разными способами: устраивает художественные выставки, школьные занятия, посещения студий художников, гастрольные туры и приглашает пользоваться библиотекой.
"Балликасл - самое необычное место для проведения международной арт-резиденции. Это отдалённое небольшое графство находилось в постоянном упадке с 1980-х годов, а до этого на протяжении столетий оно выживало главным образом за счёт земледелия и рыболовства. Мы поняли, что нам нужно что-то сделать, чтобы помочь Балликаслу. Изначально мы собирались просто создать мастерскую по гравюре, но постепенно пришли к мысли, что можно предоставлять студии и жильё. Мы пригласили пять разных художников и попросили их остаться на месяц. Это оказалось очень успешным, и мы решили продолжить в том же духе. Наша донкихотская идея заключалась в том, чтобы повысить уверенность местного населения и экономическую безопасность и сделать так, чтобы люди искусства из разных стран захотели остаться и работать в этом районе. Ни один экономист не мог бы придумать такой план, но, похоже, это сработало: за четверть века сотни живописцев, гравёров и скульпторов побывали здесь со своими семьями и друзьями. Но не только местные магазины, бары, школы и общественные службы извлекли из этого определённую выгоду. Некоторые художники купили здесь дома, и многие часто возвращаются, поскольку пейзажи и люди северного графства Мейо вдохновляют их на работу. Самое удивительное - дружба, возникшая между художниками и местными фермерами. Картины художников со всего мира, на которых изображены пейзажи графства, увеличили веру местных жителей в свою малую родину и напомнили им о её красоте".
Уна Форд
управляющий директор художественной галереи в Ирландии Ballinglen Art Foundation
Улучшение окружающей среды
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Cheng Long International Environmental Art Project (Тайвань)
Рыбацкая деревушка Чэнлун - это развивающаяся территория площадью более 100 гектаров, расположенная на юго-западе Тайваня. Сюда приезжают художники со всего мира, которые работают с детьми из начальной школы и местными жителями. Подобный арт-проект - способ оживить атмосферу в депрессивном месте. Каждый год в резиденции выбирают определённую тему, над которой будут работать, - в большинстве случаев это проблемы экологии, связанные с производством морепродуктов
Чао-Мэй Ван, руководитель арт-проекта:
"Мой фонд посвящён экологическому образованию на Тайване. Художественный проект начался в 2010 году и является частью нашей программы экологического образования. Основная цель - побудить жителей Чэнлуна осознать экологические проблемы и принять меры для улучшения условий работы художников. Помимо художественного проекта, у нас также есть много общинных программ для сельских жителей и школьников, таких как наблюдение за птицами, обучение переводчиков и общественная столовая. Кроме того, нами запущена экспериментальная рыбная ферма. Мы ежедневно проводим исследования качества воды и продаем экологически чистые продукты. Хотя изменение экологического поведения и отношения людей происходит очень медленно, за эти 8 лет очень большое количество сельских жителей присоединилось к нашему проекту. Некоторые жители деревни начали реставрировать работы разных художников, а также начали создавать свои произведения искусства".
"Мой фонд посвящён экологическому образованию на Тайване. Художественный проект начался в 2010 году и является частью нашей программы экологического образования. Основная цель - побудить жителей Чэнлуна осознать экологические проблемы и принять меры для улучшения условий работы художников. Помимо художественного проекта, у нас также есть много общинных программ для сельских жителей и школьников, таких как наблюдение за птицами, обучение переводчиков и общественная столовая. Кроме того, нами запущена экспериментальная рыбная ферма. Мы ежедневно проводим исследования качества воды и продаем экологически чистые продукты. Хотя изменение экологического поведения и отношения людей происходит очень медленно, за эти 8 лет очень большое количество сельских жителей присоединилось к нашему проекту. Некоторые жители деревни начали реставрировать работы разных художников, а также начали создавать свои произведения искусства".
Как показывает практика, в последние десятилетия арт-резиденции стали трендом, и сегодня они появляются не только в столицах мира, но и в других населённых пунктах. Так, с 31 мая по 12 июня проходит масштабная презентация креативных индустрий - форум "Омская арт-резиденция". Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.
Проект делает акцент сразу на нескольких направлениях, таких как урбанистика, модные тенденции, арт-медиа, парикмахерское искусство и театральный перформанс. Пройдёт день пленэра, фестиваль короткометражного кино "Ширина", а также профи-показы и имиджевый ретро-показ известного дизайнера Алёны Ахмадулиной. Свои мастер-классы проведут аналитик моды Александр Хилькевич и московский архитектор Алексей Комов.
"Основная задача арт-резиденции - это изменение мысли о том месте, в котором ты живешь. Как мне кажется, сегодня все наши глобальные и локальные проекты и процессы, которые в мире происходят, на это нас и настраивают. Не важно, где жить. Это может быть сибирский город или место на другой планете, в другом полушарии. Ты понимаешь, если ты во времени, то мир меняется вместе с тобой. Итогом работы Омской арт-резиденции станет изменение сознания людей, с их ценностями, и осознание себя, что ты в этом мире, в этом потоке должен быть иным в хорошем смысле этого слова. Второй момент - практический. Мы рассказываем о том, что у нас здесь то, что сегодня требуется миру, - это те креативные индустрии, это в принципе сами люди со своей креативной историей. Это мода, которая может стать абсолютной индустрией, и очень хорошей, и если говорить о коммерции, то и приносить прибыль. Это урбанистика, которая должна менять публичное пространство и создавать общественное пространство, которое будет комфортно для этого человека. Это всё и наши дороги в том числе, которые должны к этому подтянуться. Но в первую очередь мы должны поменять себя. И власть, конечно, должна также обратить внимание на то, что происходит в арт-резиденции".
Эмма Васильева
руководитель Омской арт-резиденции