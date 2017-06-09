Повелители расчёсок: в Омске прошёл конкурс причёсок "Городские трансформации"

Кто-то может посчитать такую красоту неприемлемой, но настоящие мастера никогда не боятся экспериментов. Конкурс "Городские трансформации" - это поле битвы, где разные взгляды на красоту и стиль. Общее лишь одно - для творческих размышлений и поисков парикмахерам дали тему "Город и люди". Главное оружие здесь - расчёски, фен и ножницы. Благодаря мастеру за считанные минуты модели превращаются в настоящее произведение искусства.

Владислав Мациевский и его модели

-В основе моей идеи лежит такое направление в искусстве, как футуризм. Я им давно уже увлекаюсь. У многих моих работ источник вдохновения именно в этих направлениях. В частности таких, как одиночество человека в большом городе. И так как тема конкурса "Город и люди", эстетика нового города, урбанизм, должны присутствовать холодные тона, более острое настроение. Одиночество бывает разное, и у меня оно более агрессивное, - рассказал участник конкурса, мастер Владислав Мациевский. - В большом городе человек одинок среди машин, получается конфликт человека с машиной. Человек не нарисует лучше, чем может сфотографировать фотоаппарат, но человек может всё выразить чувствами, которых у машины нет.

- Я вообще за любого рода эксперименты. Кардинально мне причёску не сменили, волосы были лишь немного длиннее. Я и раньше стригла волосы у Влада, поэтому не боюсь ничего, - поделилась модель Владислава Лера Шкуратова.

Чего здесь только не встретишь: паруса в волосах, красные начёсы, зелёные пряди. На что только не идут модели ради победы своих мастеров. Даже при создании городского образа - невероятные начёсы, гофре и кудри.

Ольга Будникова и её модель Ольга Соколова

- Моя модель участвует в номинации "Цвет". Я хотела передать индивидуальность, нежность, потому что в обычные дни люди забывают о своей креативности. Очень часто в потоке времени люди спешат куда-то, не выражают свою индивидуальность. А я хочу доказать, что в каждом человеке есть изюминка. Не надо бояться экспериментов и создавать всегда что-то смелое и креативное, - рассказала участница Ольга Будникова.

- Я бы, наверное, смогла выйти с такой причёской в город, если бы у меня было настроение. Главное, желание, а выйти с такой причёской всегда можно, - поделилась её модель Ольга Соколова.

Трендом последнего сезона становятся цветные волосы. Сегодня профессиональные стилисты всё чаще выкрашивают локоны в розовый, фиолетовый и зелёный цвета. Портить волосы модели при этом не обязательно, - есть большой выбор искусственных прядей и щадящих безаммиачных красителей. Модели не жалеют волос - под ножницами отращиваемые месяцами локоны одним движением руки мастера стали отходами модного производства.

Наталья Крутась и её "Берёзы города Омска"

- Я делала эту работу именно для города. Она называется "Берёзы города Омска". Так как мы участвуем в "Трансформации структуры волос", это авангардная номинация, то хотелось показать город таким, то, что у нас в Омске пыль от вырубки деревьев. При создании образа я задумалась об экологии города. Своей работой я хотела попросить, чтобы деревья не вырубали, а сажали новые, - говорит участница конкурса Наталья Крутась.

Участникам приходится думать не только о самих причёсках, но и о мэйкапе и одежде. Образ должен быть гармоничен в целом. Но на такие произведения вряд ли отважится даже любительница повседневного "боевого раскраса". Об этом говорят и названия причёсок: "Зефирное настроение", "Дыхание улиц", "Мечта городских улиц", "Импульсы города", "Скандинавские мотивы", "Застывший элемент".

Анастасия Смолко и её модель

- Я давно участвую в подобных конкурсах, участвовала в конкурсе "Невские берега" в Санкт-Петербурге. Я представлена в номинации "Фактура". Мне несложно было создавать эту причёску, потому что фантазия у меня неплохо развита. Сама идея быстро возникла, на реализацию ушло около двух часов. Образ был готов сразу, несколько раз его репетировала, отрабатывала на модуле, - рассказала участница Анастасия Смолко.

Самое интересное, конечно, не дефиле, а процесс создания причёсок. Это признают и члены жюри. Парикмахерская кухня становится с каждым годом креативнее и смелее, и в этом году, как говорят организаторы, омским мастерам удалось следовать и трендам, и заявленной тематике конкурса.

- Омичи показали действительно сильные работы, которые достойны выставляться на международных выставках. Мне кажется, участникам удалось перенести тему "Город и люди". В некоторых работы были использованы материалы из натуральных фактур, где-то, наоборот, цветом было высказано отношение к природе. Некоторые работы были с явным налётом урбанизма, очень футуристичные. Каждый по-разному видит свой город: кто-то бетон и стекло, а кто-то зелень вокруг и природу, - поделилась член жюри конкурса, стилист "Кинотавра" и Московского международного марафона, парикмахер - стилист Студии красоты Дмитрия Винокурова Марина Черкасова.

Пять лучших работ будут представлены 11 июня на гранд-дефиле Международного конкурса "Формула моды: Восток-Запад". Обладатель Гран-при получит возможность представить свою работу Международном фестивале красоты "Невские берега" в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

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Фото: Илья Петров