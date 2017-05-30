Участников Омской арт-резиденции будут "выводить" на эмоции

С 30 мая по 13 июня в рамках Омской арт-резиденции пройдёт четвёртый кинофотофестиваль "ШИРИНА". В этом году расширять границы города участники будут под девизом: "Город и люди". И если раньше основной темой для всех творческих материалов являлся неиссякаемый источник вдохновения - город, в котором мы живём, Омск, то сегодня кинодеятелям предлагают обратиться к направлениям арт-резиденции: урбанистке, моде и науке.



Перед началом съёмок участники прошли образовательную программу - мастер-классы по видеомастерству и фотографии. Затем методом жеребьёвки участники определили тему для своей творческой работы. В этом году формат расширился, и теперь в распоряжении участников не три, а 14 дней.

В течение этого времени командам и самостоятельным участникам предстоит посетить ряд мероприятий Омской арт-резиденции (модные показы, мастер-классы, лекции) и продемонстрировать на закрытии форума фильм, соответствующий выбранный тематике, или серию фотоснимков, которые будут размещены в экспозиции одного из омских музеев.



Первыми определили темы фоторабот. Участникам в этой номинации необходимо представить серию фотографий, которые бы отражали эмоции участников арт-резиденции. Среди вариантов следующие эмоции: восторг, предвкушение, самодовольство, восхищение, радость, удивление, интерес, решительность, умиление и бодрость духа. Их можно, например, уловить в лице спикера Лектория ОмГТУ или в выражении лица модели, которая демонстрирует коллекцию одежды участника фестиваля "Формула моды".



- Мне выпала эмоция "решительность", что можно достаточно просто отразить согласно выданным маршрутам. Люди приходят на такие мероприятия с определённой эмоцией. Решительность можно будет получить, например, на мастер-классах. Если говорить о модном показе, то лучше искать эту эмоцию на бэкстэйдже у дизайнеров, которые представляют свои коллекции. Они эмоциональны в этот период, и их можно подловить на этом, - поделилась с "Омск Здесь" участница конкурса фоторабот студентка ОГИСа Яна Иванова.



Также в этой номинации есть дополнительное задание от музея имени Врубеля. Участникам предлагается сделать серию фотографий одной из самых красивых улиц города - Любинского проспекта. Лучшие работы будут награждены специальными призами от директора музея Юрия Трофимова и одного из меценатов музея.

Снимать кино предстоит 16 командам. Им также предлагается при выполнении задания учесть выбранный согласно жребию жанр работы. Это может быть комедия, драма или любовная история. Длительность короткометражного кино не может быть более 4 минут, а сама работа должна формировать положительный облик города.



- Мне выпала тематика - кинокомедия. Запечатлеть можно всё: от начала и до конца. Вся наша жизнь - комедия. Ведь что такое фильм? Это жизнь. Об этом ещё говорил Сергей Безруков, который приезжал в Омск на кинофестиваль "Движение". Человека можно будет рассмешить анекдотом, он смеётся, и всё - комедия готова. Главное не переигрывать, - рассказал участник "ШИРИНЫ" Василий Князев. - Я вообще самоучка. Мой друг снимает фильмы, а я пишу для него сценарии. Правда, он в другом городе, смог уехать, а я нет. Пытаюсь вот с помощью таких фестивалей развиваться творчески.

Василий Князев

В последний день фестиваля организаторы устроят просмотр и награждение победителей вместе с обсуждением отснятых фильмов. Оценивать работы омичей будет член Союза художников РФ, креативный директор агентства Keep It Simple, лектор Академии коммуникаций Wordshop из Москвы Анатолий Ясинский. Кинопоказ фестивальных работ начнётся в Кинотеатре "Слава" 13 июня в 16:00, а награждение победителей - в актовом зале ИДиТ на ул. Красногвардейская, 9. Серия фоторабот конкурса будет представлена в музее "Искусство Омска".

- Раньше нам было интересно смотреть, как участники в сжатые сроки открывают новый взгляд на наш город, его улицы и дома, - рассказала директор фестиваля Анна Липко. - В этом году мы решили расширить пространство и время. Чтобы не только три дня в году люди приходили на "Ширину" и думали, что ничего больше не происходит. Это не так. И каждые выходные в Омске что-то происходит, поэтому мы и соединили "Ширину" с арт-резиденцией. Задания, может, сложнее в том плане, что нужно будет отталкиваться от самих мероприятий, но с другой стороны, это облегчает, когда у тебя есть рамки и границы для творчества. Мы хотим пропагандировать, что в Омске жить интересно.



С этого момента у участников осталось всего 336 часов, чтобы снять качественный короткометражный фильм или серию фотоснимков.



Камера, мотор, поехали…

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Фото: Илья Петров