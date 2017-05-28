Дарья Молчанская
5 причин посетить Омскую
арт-резиденцию
арт-резиденцию
С 30 мая по 12 июня в Омске можно будет приобщиться к модным тенденциям, заняться урбанистикой, провести научные опыты. И не только…
Омская арт-резиденция - уникальное по масштабу и программе мероприятие. Главное его отличие от других ему подобных - оно ориентировано на обычных граждан, которые могут решить проблемы большого города. Это событие нельзя пропустить, и вот почему.
1
Необычный формат мероприятия
Форум планирует собрать три тысячи участников. Организатором проекта "Омская арт-резиденция: люди и город" выступает ОмГТУ при поддержке министерства образования и науки России. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.
"Я хотел бы поблагодарить Василия Мельниченко за его проекты паблик-арт фестиваля и галерею "Белый куб"; Виктора Иссерса за фестиваль "ПОРА!" и попытку организации лофтового креативного пространства; Александра Ушакова за идею фееричного проекта ледового городка "Беловодье"; Станислава Жоглика за поэтический батл; Жанну Толстикову за проекты "НеБаян" и "Вязаный коридор"; организаторов проекта "Омск - фактор жизни"; "Городского пикника", "Дача Онегина"; уличного театрального фестиваля; телеканал "Продвижение" за программы "Артикул", "Урбанизация", "Молодая музыка Сибири". Все эти проекты в какой-то степени опережали время, но подготовили почву, которая делает Форум "Омская арт-резиденция. Город и Люди" обречённым на успех. В Омске, бесспорно, есть арт-резиденты. Это художники Дамир Муратов и Дима Вирже, модельер Александр Богданов, фотограф Дмитрий Феоктистов, режиссёр Иван Захаренко, дизайнер телеканала "Продвижение", обладатель "ТЭФИ" Александр Головко, музыканты Наталья и Анатолий Пахаленко. Они живут и работают в Омске, и их творчество уже вписано в российский и мировой художественный контекст. Уверен, что форум "Омская арт-резиденция" не только откроет новые яркие имена, но и покажет каждому из нас, что мир моды и искусства - это не что-то исключительно элитарное, хранящееся в музеях и демонстрирующееся на закрытых показах, а прекрасному, модному, трендовому есть место в нашей повседневной жизни".
"Возьмём наш город. Даже не учитывая того, что касается приведения его в божеский вид, ремонта дорог, вывоза мусора и так далее - ему необходим дизайн-код. Ведь простая совершенно вещь: все вывески, все указатели, всю визуальную среду, которую формирует бизнес, нужно привести к такому виду, который не превращал бы город в "цыганское барокко", а формировал бы его как интересное, красивое пространство, которое нравится. Мы всегда воспринимали регион исходя из некоторых стереотипов - как промышленный или сельскохозяйственный. Но выяснилось, что Омск - гораздо более интересный и богатый город, чем мы о нём думаем. И появление этого проекта - это некоторая заявка на изменение не только медийного позиционирования региона, но и бизнес-позиционирования. В Омске очень много талантливых людей, которые делают то, чем можно гордиться".
Фестиваль сделает акцент сразу на нескольких направлениях, таких как урбанистика, модные тенденции, арт-медиа, парикмахерское искусство и театральный перформанс. Помимо художественных целей, резиденция будет направлена на оживление культурного ландшафта, и создание её в Омске - способ "оживить" атмосферу, в том числе и культурную, в конкретно взятом месте.
2
Топовые спикеры и лекции
Гостями форума станут более 30 спикеров, среди которых:
Алексей Комов
(Москва)
архитектор, исследователь, градостроитель
Анна Лысенко
(Севастополь)
ландшафтный дизайнер, городской активист, куратор социальных проектов объединения "Севпарки"
Александр Хилькевич
(Моcква-Париж)
аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды
Лине Розенлунд
(Дания)
дизайнер одежды
Марина Черкасова
(Москва)
стилист "Кинотавра" и Московского международного марафона
Анна Лебсак-Клейманс
(Москва)
соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group
За время работы арт-резиденции Вы сможете:
понять, как преобразовать городское пространство, учитывая интересы мужчин и женщин
узнать модные тренды 2018
поучаствовать в пленэре в сквере в центре Омска
увидеть, как ведёт себя жидкий азот на самом деле, а не в кино
узнать, как создавать собственное кино
узнать, какие процессы протекают в аппаратах химических производств, что определяет их скорость, и как их заставить работать на вас
собственными руками напечатать себе оттиск с авторской гравюры
и многое другое...
3
Активный нетворкинг
Арт-резиденция - место живого общения профессионалов и творческих горожан, которые обмениваются опытом и работают в команде, тем самым формируя культурное городское сообщество.
Следить за расписанием событий и лентой новостей можно на официальной странице мероприятия, а также в социальной сети "ВКонтакте".
Следить за расписанием событий и лентой новостей можно на официальной странице мероприятия, а также в социальной сети "ВКонтакте".
4
Изменение облика города - средовой воркшоп
Социолог Наталья Букаринова и архитектор Ефим Фрейдин вместе с командой участников преобразят сквер у Лицейского театра - публичное пространство для горожан и жильцов двора, камерный дворик в центре города. Сейчас в этом месте участники проводят социологическое и пространственное исследование, изучая, кто пользуется этим местом и какие объекты нравятся людям. Результаты исследования станут основой для проектирования изменений во дворе. Специально для проведения воркшопа из Москвы прилетит известный архитектор, исследователь, градостроитель Алексей Комов, а помогать ему будет ландшафтный дизайнер Анна Лысенко.
17 июня команда проекта с архитекторами, жителями и волонтёрами завершит работу над проектом и проведёт открытие обновлённого сквера.
17 июня команда проекта с архитекторами, жителями и волонтёрами завершит работу над проектом и проведёт открытие обновлённого сквера.
5
Знакомство с коллекциями известных дизайнеров
Специально в рамках арт-резиденции омская школа дизайна проведёт профи-показы. В FashionShow примут участие известные дизайнеры Alexander Bogdanov, Berezovskaya Anna, Osipova Dasha, Mari Butenko, а также Line Rosenlund Jensen из Дании. Состоится ретро-показ известного дизайнера Алёны Ахмадулиной, которая разрабатывала костюмы для участников Церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере и костюмы для гастрольного тура певицы Земфиры, а также участвовала в создании матрёшки в честь 10-летнего юбилея Vogue наряду с Ральфом Лораном и Марком Джейкобсом.
Состоится Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад" и конкурсный показ коллекций участников. В конкурсном показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, а география конкурса - около десяти городов России. Сегодня финалисты и участники фестиваля - модельеры ведущих домов моды в России и за рубежом.
Состоится Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад" и конкурсный показ коллекций участников. В конкурсном показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, а география конкурса - около десяти городов России. Сегодня финалисты и участники фестиваля - модельеры ведущих домов моды в России и за рубежом.