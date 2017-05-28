"Я хотел бы поблагодарить Василия Мельниченко за его проекты паблик-арт фестиваля и галерею "Белый куб"; Виктора Иссерса за фестиваль "ПОРА!" и попытку организации лофтового креативного пространства; Александра Ушакова за идею фееричного проекта ледового городка "Беловодье"; Станислава Жоглика за поэтический батл; Жанну Толстикову за проекты "НеБаян" и "Вязаный коридор"; организаторов проекта "Омск - фактор жизни"; "Городского пикника", "Дача Онегина"; уличного театрального фестиваля; телеканал "Продвижение" за программы "Артикул", "Урбанизация", "Молодая музыка Сибири". Все эти проекты в какой-то степени опережали время, но подготовили почву, которая делает Форум "Омская арт-резиденция. Город и Люди" обречённым на успех. В Омске, бесспорно, есть арт-резиденты. Это художники Дамир Муратов и Дима Вирже, модельер Александр Богданов, фотограф Дмитрий Феоктистов, режиссёр Иван Захаренко, дизайнер телеканала "Продвижение", обладатель "ТЭФИ" Александр Головко, музыканты Наталья и Анатолий Пахаленко. Они живут и работают в Омске, и их творчество уже вписано в российский и мировой художественный контекст. Уверен, что форум "Омская арт-резиденция" не только откроет новые яркие имена, но и покажет каждому из нас, что мир моды и искусства - это не что-то исключительно элитарное, хранящееся в музеях и демонстрирующееся на закрытых показах, а прекрасному, модному, трендовому есть место в нашей повседневной жизни".