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Омск стал модной столицей России
Культура  •   9 июня 2017, 21:22, последнее обновление 9 июня 2017, 23:42  •  печать

Омск стал модной столицей России

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Известные омские дизайнеры и модельер из Дании представили свои коллекции в рамках форума "Омская арт-резиденция".

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Несколько дней назад состоялось открытие международного фестиваля "Формула моды. Восток-Запад", а сегодня в музее имени Врубеля прошёл профи-показ - известные омские дизайнеры представили свои коллекции.

Mari Butenko

Создание индивидуальной идентичности марки достигается благодаря работе с трикотажными полотнами, которые являются основой коллекции. У выпускницы ОГИСа нет фирменных принтов, каждая её коллекция - это абсолютное новшество. Одежда дизайнера не отсылает к общепринятым тенденциям и несёт свой личный message - визуальную философию, которую не спутаешь ни с чем.

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OsipovaDasha

В коллекция дизайнера, создавшей за шесть лет творчества уже узнаваемый стиль, прослеживается комфорт, легкость и качество исполнения. Основываясь на личном опыте и сознательно отказываясь от трендов, OsipovaDasha сегодня демонстрирует уютные, яркие и индивидуальные вещи.

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Berezovskaya Anna

Выпускница института сервиса открыла в Омске свое ателье. Её коллекция - пропаганда женственности. Здесь много трикотажа и вышивки, а из цветов преобладают серый, бежевый, а также сочетание серого и розового. Дизайнер пригласила в качестве моделей известных девушек - Наталью Сушко, Юлю Ковыршину, Екатерину Братцеву, а также жену Александра Шлеменко Алёну, которая сейчас находится в положении.

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Line Rosenlund Jensen (Дания)

Магистр в области fashion-design из Дании, основатель компании THEHANDMAKERLINE Лина Розенлунд занимается производством исключительно трикотажных изделий на старых вязальных машинах с ручным управлением. "Теплая" коллеция известного дизайнера из Дании представлена платьями, жакетами и комбинезонами.

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Alexander Bogdanov

Сразу несколько коллекций показал известный российский дизайнер женской одежды Александр Богданов. Почти 30 лет его бренд радует уникальными коллекциями, которые помогают женщинам выглядеть изящно и элегантно. Сегодня в России открыто более 70 фирменных магазинов этого омского дизайнера, в том числе два в Омске. Александр Богданов работает с пастельной гаммой, или, как говорит сам дизайнер, "интеллигентными цветами".

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- Мы показали сегодня коллекцию весна-лето 2017, которая продаётся сейчас в наших магазинах, коллекцию осень-зима 2017-2018, которая появится через полтора месяца, а также небольшую часть коллекции, над которой мы работаем сейчас - это весна-лето 2018 года. Это всё то временное пространство, в котором живёт модельер, в данном случае лично я. И я постарался его показать сегодня, завтра и послезавтра, - поделился с "Омск Здесь" Александр Богданов. - Ребята, которые показали сегодня свои коллекции, молодцы, хорошие коллекции, каждый из них имеет уже свой почерк, их нельзя спутать между собой. У каждого есть своя стезя, а это главное. Уникальность сегодня - это главное для любого модного дома, маленького ателье и любого бизнеса в лёгкой промышленности. Быть уникальным и непохожим на остальную массу. Если будет уникальность, то будет у модельера и будущее. Это у них всех есть - они разные по настроению, по сезонности и материалу, а также по возможностям использования оборудования.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #арт-резиденция #коллекция одежды #музей имени Врубеля #показ

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