В Омске назвали победителя "Формулы моды"

Только что в Омске объявили имена победителей конкурса молодых дизайнеров Международного фестиваля искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017". Свой триумф двухгодичной давности повторила омский дизайнер Ольга Булева.

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. Несколько дней назад прошёл профи-показ - известные омские дизайнеры представили свои коллекции, а также конкурс парикмахеров "Городские трансформации".

Сегодня, 11 июня, были подведены итоги международного конкурса "Формула моды: Восток-Запад". В нём приняли участие 50 художников одежды из нескольких городов России и Казахстана, однако в финальном показе их осталось лишь 24.

Гран-при конкурса - возможность пройти стажировку за границей - получила Ольга Булева. Жюри конкурса под председательством соучредителя Национальной академии индустрии моды Александра Хилькевича отметило её коллекцию "Игра в прятки" в номинации Pret-a-porter "Весна-лето". Напомним, два года назад Ольга Булева завоевала гран-при "Формулы моды: Восток-Запад" за коллекцию "Отражение".

Первое место в номинации Pret-a-porter "Весна-лето" присудили модельеру из Омска - Анастасии Бурдыгиной и её коллекции "Синий иней", а лучшей в номинации Pret-a-porter "Осень-зима" стала Анастасия Типсина и её коллекция "Купание красного". В номинации "Эксперимент в костюме" первое место досталось Антону Астафьеву за коллекцию "Маминсибиряк". Победителем в номинации demi-couture стала Виктория Вейгант и её коллекция "Майя".

Подробный материал, в котором будут названы имена всех победителей, а также фотоотчёт с гранд-дефиле смотрите сегодня на сайте ИА "Омск Здесь".