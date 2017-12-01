Выходные в Омске: "Около полуночи" споем песни бардов

Ярмарка мастеров Hand Made

С 1 по 3 декабря в Омске будет проходить ярмарка мастеров, где омские умельцы и производители материалов для рукоделия представят свои работы и товары, среди которых всевозможные игрушки, украшения, предметы быта, интерьера и сувениры. На разных этажах Конгресс-холла разместятся экспозиция, зона с мастер-классами, интерактивная зона с розыгрышами от партнеров мероприятия и детской анимацией.

Конгресс-холл (ТЦ "Континент"), 10:00, вход свободный.

ХХХII мемориал Галины Горенковой по художественной гимнастике

На главный гимнастический "форум" нашего региона традиционно съедутся около 250 сильнейших спортсменок со всей страны. Со своими воспитанницами на турнир прибудут всемирно известные омички - олимпийские чемпионки Евгения Канаева и Ксения Дудкина. Омскую область на соревнованиях представят спортсменки Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а также гимнастки СДЮСШОР № 24 им. Галины Горенковой.

Торжественное открытие Мемориала Горенковой состоится в пятницу, 1 декабря, в 18:00.

Дворец художественной гимнастики, 1 декабря 18:00; 2 декабря 10:00, вход свободный.

Джазовый концерт Round midnight

На этом концерте известные джазовые композиции прозвучат в холле органного зала. Помимо музыки, для слушателей концерта подготовлены интересные факты, истории, шутки из жизни джазовых музыкантов. Джазовый вокал будет представлен лауреатом международных конкурсов Екатериной Новиковой, на саксофоне сыграет артист омской филармонии Владимир Выдашенко, за фортепиано сядет Григорий Бровик, потомственный музыкант, джазовый пианист. В чем интрига названия концерта Round Midnight ("Около полуночи"), узнают те, кто придет на концерт.

Зал органной и камерной музыки, 19:00, билет 500 руб.

Концерт песен бардов из советского кино

Программу "Журавль по небу летит" представит на сцене концертного зала московский коллектив "Бард-вагон". В концерте прозвучит около 30 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненные в разное время для отечественных кинофильмов. Гости концерта смогут подпевать всенародно любимым песням, среди которых "Ваше благородие (из к/ф "Белое солнце пустыни", Б. Окуджава, И. Шварц), "Александра" (к/ф "Москва слезам не верит", Ю. Визбор, Д. Сухарев, С. Никитин), "Кавалергарды" (к/ф "Звезда пленительного счастья", Б. Окуджава, И. Шварц) и многие другие.

Концертный зал, 17:00, вход 350-1300 руб.

Кубок губернатора по танцевальному спорту

Соревнования, которые называют главным событием года в омском танцевальном спорте, состоятся 2 и 3 декабря. Борьбу за награды турнира будут вести более 800 пар из 10 регионов России и Казахстана. Медали разыграют в шести возрастных категориях и трех танцевальных дисциплинах: европейской и латиноамериканской программах, а также в двоеборье.

Омский велотрек, 2 декабря, торжественное открытие турнира в 19:00; 3 декабря 10:00, вход свободный.

Концерт группы "Черный обелиск"

В воскресенье в Омске даст концерт российская рок-группа "Чёрный обелиск". В последнее время команда пытается вернуть былую популярность, выпустив несколько синглов и клипов. На этом концерте фанатам представят музыкальную программу, состоящую как из новых песен, так из проверенных временем хитов.

Pushkin Pub&Club, 19:00, вход 800-1200 руб.