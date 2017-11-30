Зима в Омске начнется без снега
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 15:21, последнее обновление 30 ноября 2017, 15:44  •  печать

Зима в Омске начнется без снега

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Сильного снега омичи пока не видели, не прогнозируют его синоптики и на первые зимние дни.

Зима в Омске начнется без осадков и с относительно теплой температурой воздуха. Как сообщили в омском Гидрометцентре, в ночь на 1 декабря ожидается от -16 до -21 градусов, а при натекании облачности - от -11 до -16. Днем температура воздуха составит -7… -12 градусов.

В первые зимние выходные дни погода существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17 градусов, при прояснении может опуститься до -22, дневная температура составит -8… -13 градусов.

В эти дни осадков не ожидается, возможна изморозь, а на дорогах гололедица. К концу недели появится облачность, мороз еще немного ослабеет, а в отдельных районах пройдет небольшой снег.

Теги  •  #зима #погода #снег

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Комментарии
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Светлана Рысс  •  30 ноября 2017, 16:39

Зима еще возьмет свое, на то она и зима. По прогнозам синоптиков она должна быть холодной и снежной. Так что особо расслабляться не стоит.

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