Зима в Омске начнется без снега

Сильного снега омичи пока не видели, не прогнозируют его синоптики и на первые зимние дни.

Зима в Омске начнется без осадков и с относительно теплой температурой воздуха. Как сообщили в омском Гидрометцентре, в ночь на 1 декабря ожидается от -16 до -21 градусов, а при натекании облачности - от -11 до -16. Днем температура воздуха составит -7… -12 градусов.

В первые зимние выходные дни погода существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17 градусов, при прояснении может опуститься до -22, дневная температура составит -8… -13 градусов.

В эти дни осадков не ожидается, возможна изморозь, а на дорогах гололедица. К концу недели появится облачность, мороз еще немного ослабеет, а в отдельных районах пройдет небольшой снег.