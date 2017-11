Омские фанаты заплакали на концерте звезды из Three Days Grace

27 ноября в Омске отыграл концерт канадский рок-музыкант Адам Гонтье, автор многих песен своей первой группы, уже заслужившей популярность, Three Days Grace и более молодого проекта Saint Asonia. В рамках нового масштабного тура по Украине и России поклонники рок-музыканта получили возможность услышать любимые песни в акустическом варианте. На сцене лишь Адам со своей гитарой.

Послушать его на вечернее шоу пришла самая разная публика, которая заполнила весь зал. Здесь можно было встретить и молодежь в футболках Three Days Grace, и солидных мужчин в рубашках, школьника из Казахстана, специально приехавшего на концерт с карандашным портретом Адама, и самого юного поклонника - мальчика лет пяти, весь концерт просидевшего у самой сцены.

- Это тот момент, когда все говорили, что он однозначно не приедет в Омск, и вот - приехал, - поделились с нами студенты, десять лет следящие за творчеством Гонтье. По их мнению, хорошо, что певец может писать вне Three Days Grace, проекта, который он сам создал, но вынужден был покинуть, а группа может выступать без него. "Потрясающий человек, и он наконец приехал", - добавляют они. 28-летней айтишнице Елене, наоборот, не очень понравилась "перетасовка" музыкальных команд, тем не менее концерт она ждала: "Хочется услышать песни Three Days Grace в его исполнении, ради этого голоса шла".

Голос Three Days Grace и Saint Asonia появился перед залом по-простому: футболка, джинсы, в руках акустическая гитара. На небольшой сцене он один. "Hello", - сказал певец и сразу начал играть песню Better Place, написанную им для Saint Asonia и ставшую хитом.

Долго разогревать публику не пришлось. Как заметили сами гости концерта, "так раскочегарить зал только с гитарой в руках одному - это очень классно". Они сразу достали телефоны для съемки, причем многие простояли с камерой в руках весь концерт, с первой песни стали подпевать. А что нужно, чтобы толпа еще больше полюбила иностранного исполнителя и сильнее начала аплодировать, - сказать пару слов на русском.

"Спасибо", - с акцентом произнес по-русски Адам в благодарность за отдачу зала и продолжил уже на английском: "Как дела? Рад видеть вас здесь, я очень счастлив". Акустический формат располагает к более близкому общению с фанатами, а они для Гонтье - главное в его музыкальной карьере. "Если бы не фанаты, у меня не было бы шанса быть здесь", - заявил ранее Адам в интервью для "Омск Здесь". Фанаты же ждали этой встречи годами. Утром Адам стал гостем шоу "Радио Сибирь", которое выступило информационным партнером концерта. Самые нетерпеливые поклонники приехали к офису радиостанции и получили заветные автографы уже там.

После еще двух песен Fairy Tale и Dying Slowly с дебютного альбома нового проекта рокер перешел к Three Days Grace, разумеется, обрадовав самых старых фанов. Последние практически сами спели Wake Up, Адам лишь подыгрывал, сбивая медиатор о струны, и брал хриплым басом долгие вокальные партии, крича в микрофон отдельные строчки.

"Вы будете петь со мной?" - спрашивает зал Адам. Вопрос оказался риторическим: с первых ударов по струнам гости узнают I Don't Care и в очередной раз поют вместе с Гонтье. По его улыбке видно, как ему приятно, его нога сильнее отбивает ритм. "Ай да мужик!" - кричит парень из толпы. "Спасибо", - сначала на английском, а затем на русском вновь произнес музыкант, вызвав очередную бурю эмоций у фанов, которая стала еще сильнее, когда немного коряво, но все же узнаваемо под свист и аплодисменты Гонтье сказал по-русски: "Я люблю тебя".

Помимо собственных песен, также певец исполнил несколько каверов, что оценили отдельные гости концерта. The Chain фанк-группы Fleetwood Mac, Rooster депрессивных рокеров из Alice in Chains и лиричную Wicked Game Криса Исаака. После этого Адам вернулся к творчеству Three Days Grace: Lost in You, Chalk Outline, Get Out Alive. Во время исполнения последней гитара замолкала, и публика слышала только голос Адама, кричащего "burning on the inside!" с зажмуренными глазами. Все это, разумеется, снимается на камеры, поклонники хлопают в такт.

"Ну, хорошо-хорошо", - сказал Гонтье, взяв небольшую передышку, и начал наигрывать простую мелодию одного из главных хитов Three Days Grace, который помнят чуть ли не все, кто хоть как-то знаком с роком, - I Hate Everything About You. Как и рассчитывал Адам, это стало кульминацией часового концерта - зал полностью спел песню, свистел и выкрикивал признания в любви.

Бросив очередной медиатор в толпу, за которым тут же полезли через ограждение пара девушек, Гонтье ушел со сцены. "Адам, вернись!" - кричали фанаты, скандировали его имя. Наконец рокер сдался. "Я очень ценю, что вы здесь. Я вернусь очень скоро", - анонсировал он новый приезд в Россию и исполнил другой хит Pain, а также композицию Gone Forever.

Следом же прозвучал еще один кавер - Breaking the Habit Linkin Park, чей солист Честер Беннингтон в июле этого года ушел из жизни. Здесь некоторые фанатки не выдержали и заплакали. На этом Адам хотел попрощаться с публикой, но, скрывшись за сценой, ему вновь пришлось вернуться: фаны требовали Never Too Late, и Адам не отказал. "Омск, спасибо", - в завершение по-русски сказал рокер.

Тем не менее фаны все равно предпочли сразу не расходиться. Кто-то стал фотографироваться у сцены, кто-то отстоял в очереди за фанатской атрибутикой: футболками, браслетами, магнитами. По словам 30-летних Ярослава и Евгения, работающих в автобизнесе, они ждали меньше акустики, но голосом, хриплым и надрывным, и манерой исполнения, певец "сделал вечер".

- Я ждал концерта больше месяца. Как узнал о нем, собрался в Омск. Очень понравилось, это не передать, - поделился с "Омск Здесь" тот самый школьник из Казахстана, который все-таки смог вручить Адаму его же портрет.

1 / 33 • <br> 27 ноября в Омске прошел концерт канадского рок-музыканта Адама Гонтье. Подробности: <a href="https://omskzdes.ru/culture/52232.html">https://omskzdes.ru/culture/52232.html</a> Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров