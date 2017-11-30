Минкульт опроверг информацию о том, что вход в исторический парк станет платным

Жители и гости Омска смогут бесплатно осмотреть интерактивные экспозиции комплекса как минимум до середины января 2018 года.

В региональном министерстве культуры отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что со следующего месяца нужно будет покупать билеты, чтобы попасть в недавно открывшийся исторический парк "Россия - моя история". В ведомстве заявили, что в декабре и на новогодних каникулах сохранится бесплатный вход. Платными являются услуги экскурсовода и использование аудиогида.

- Спешим сообщить - бесплатный вход в парк будет и в декабре, и на новогодних каникулах. Как и прежде, посетить его можно неограниченное количество раз, - заверил министр культуры области Юрий Трофимов.

Также отмечено, что парк уже посетили почти 20 тысяч человек, завтра этот рубеж будет преодолен. Счастливчику, который станет 20-тысячным гостем, подарят купон на бесплатную экскурсию.

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что большой исторический комплекс, занявший помещения Экспоцентра по улице 70 лет Октября, открылся 15 ноября. Для посетителей работают четыре постоянные интерактивные экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Также часть мультимедийных "экспонатов" посвящена Омской области.