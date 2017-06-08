"Я приехал из Австрии, прожив там около пяти лет. Когда вернулся, был поражён состоянием нашего города: разбитые дороги, отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек и урн, горы мусора. Я жил на улице Котовского, там вдоль тротуаров волочился мусор. Я не мог привыкнуть к этому и думал о причинах: почему у нас вот так, а в Европе по-другому. Взяв грабли, этот мусор можно убрать за пять минут, а потратив ещё 300 рублей, сделать газон. Я заговорил об этом с братом и в шутку сказал: "Привези грабли, и я сам уберусь, чтобы глаза не мозолило". Шутка шуткой, но осадок остался.



Я решил создать сообщество во "ВКонтакте" на тему экологи. Как оказалось, таких сообществ очень много, но в них люди только жаловались. Но от этого ведь ничего не изменится. Во всех сообществах я предложил перейти от слов к делу, и только двое мне ответили. Первый ответ был о том, что я сошёл с ума - убирать за кем-то мусор. Второй ответ дала мне девушка из группы "Омск - чистый город", спросила, что я предлагаю.

