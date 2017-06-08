Екатерина Криль
Омские метаморфозы.
Яркие примеры улучшения города
Яркие примеры улучшения города
"Омск Здесь" собрал пять позитивных примеров изменения городской среды силами жителей.
Менять городское пространство - непосильная ноша для одного человека. Однако, объединившись, горожане могут успешно влиять на облик и содержание места, где живут. "Омск Здесь" собрал пять примеров того, как омичи улучшили свой город.
Городской пикник
Городской пикник появился в 2012 году на волне гражданской активности, поднявшейся перед выборами мэра Омска. Потребность в переменах организаторы описали слоганом "Всё будет иначе", а во главу угла поставили принцип личной инициативы. Это касалось и финансирования: событие проводилось на средства горожан, меценатов и спонсоров.
Первый пикник собрал более пяти тысяч человек, и в последующие годы эта цифра только увеличивалась. Достаточно быстро Городской пикник превратился в крупнейшее событие лета. Публика собиралась самая разношёрстная - семьи с детьми, хипстеры, крупные чиновники. В 2015 году состоялся последний, четвёртый по счёту пикник. Однако формат не просто прижился, но стал крайне популярен.
Первый пикник собрал более пяти тысяч человек, и в последующие годы эта цифра только увеличивалась. Достаточно быстро Городской пикник превратился в крупнейшее событие лета. Публика собиралась самая разношёрстная - семьи с детьми, хипстеры, крупные чиновники. В 2015 году состоялся последний, четвёртый по счёту пикник. Однако формат не просто прижился, но стал крайне популярен.
Роман Ковалёв
организатор Городского пикника
"Мы создали что-то настолько огромное и невероятное, что нет смысла пытаться повторить это вновь. Мы достигли своих целей. Мы создали прецедент, который пошёл в народ. Смотрите, сколько в этом году пикников и городских фестивалей. Даже в других городах перенимают наш опыт. Мы сделали нечто прекрасное".
Ледовый городок "Беловодье"
Пять зим подряд в Омске открывалось сказочное "Беловодье". В дни январских каникул ледовый городок становился главным местом притяжения омичей. Горки, каток, сотни ледовых фигур, театральные постановки и даже метро - всё это месяцами готовилось специалистами, объединёнными Межгосударственной корпорацией развития. Залог успеха городка заключается в профессионализме команды: архитекторов, скульпторов, художников, режиссёров, актёров и многих других. Благодаря их работе "Беловодье" попало в книгу рекордов России и на страницы мировых изданий. Сейчас проект находится в художественном отпуске.
Александр Ушаков
автор проекта "Беловодье"
"У Омска есть большая проблема - у него ментальность не городская, не урбанистическая, не буржуазная и даже не капиталистическая. Омск по своей ментальности это большой, миллионный районный центр, где всё держится на самодеятельности во всех смыслах. Придумал кто-то зимой дороги песком посыпать, так и делают, и никто не думает, что летом нам этим песком дышать.
Город - это сосредоточение жизни, это котёл постоянных событий и развития. Меня как горожанина не устраивали существовавшие снежные городки, захотелось изменить ситуацию. Я видел аналоги лучше и понимал, что для того, чтобы сделать лучше, не нужно больше вложений. Нужно просто больше ума. Город как мировоззренческая система тем и отличается, что есть люди с пониманием того, через какие механизмы должно быть лучше, и они могут это сделать в силу собственных компетенций или используя компетенции других профессионалов.
Омск стремится быть провинциальным городом или мегаполисом (это разные вещи). И ему стыдно заниматься самодеятельностью в каких-либо сферах: уборке дорог, строительстве зданий в историческом центре городе, праздниках.
Город - это сосредоточение жизни, это котёл постоянных событий и развития. Меня как горожанина не устраивали существовавшие снежные городки, захотелось изменить ситуацию. Я видел аналоги лучше и понимал, что для того, чтобы сделать лучше, не нужно больше вложений. Нужно просто больше ума. Город как мировоззренческая система тем и отличается, что есть люди с пониманием того, через какие механизмы должно быть лучше, и они могут это сделать в силу собственных компетенций или используя компетенции других профессионалов.
Омск стремится быть провинциальным городом или мегаполисом (это разные вещи). И ему стыдно заниматься самодеятельностью в каких-либо сферах: уборке дорог, строительстве зданий в историческом центре городе, праздниках.
Организация развлечений - это тоже тяжёлая работа, требующая профессиональных кадров и серьёзной подготовки. К этому у нас не привыкли, потому что всегда праздники держались на домах культуры. А наличие бюрократического аппарата усложняет работу по любым вопросам. Зачастую приходится видеть некомпетентных чиновников, они не хотят вникать в вопросы, которые с ними обсуждают инициативные люди.
Наш подход в создании "Беловодья" отличается тем, что это работа, а не социальная нагрузка бюджетных учреждений. Наши работники могут проявить больше компетенций и выдать тот профессиональный результат, который требуется мне как автору идеи.
Хотелось бы, чтобы Омск оправдывал ожидания города-миллионника, как это сейчас делают Екатеринбург и Новосибирск и как к этому стремятся Томск и Тюмень. У них точно так же не хватает денег, нет развитого рынка, который позволяет утонуть в роскоши. Но при этом там появляются развлечения, качественные услуги, социальное понимание того, что бордюр, на который ты наезжаешь машиной, сделан на твои налоги и твоим детям, девушке и бабушке мимо этого ходить".
Наш подход в создании "Беловодья" отличается тем, что это работа, а не социальная нагрузка бюджетных учреждений. Наши работники могут проявить больше компетенций и выдать тот профессиональный результат, который требуется мне как автору идеи.
Хотелось бы, чтобы Омск оправдывал ожидания города-миллионника, как это сейчас делают Екатеринбург и Новосибирск и как к этому стремятся Томск и Тюмень. У них точно так же не хватает денег, нет развитого рынка, который позволяет утонуть в роскоши. Но при этом там появляются развлечения, качественные услуги, социальное понимание того, что бордюр, на который ты наезжаешь машиной, сделан на твои налоги и твоим детям, девушке и бабушке мимо этого ходить".
Камергерский переулок
Обычно инициативные омичи сталкиваются с инертностью бизнеса, хотя тот играет важную роль в современной урбанистке. Более того, в последние пару лет в Омске укрепилась неприятная тенденция: предприниматели продают свой готовый бизнес и навсегда покидают город. Но есть и обратный пример. В закоулках Любинского проспекта образовался по-европейски уютный дворик, получивший название Камергерский переулок. Небольшое общественное пространство на пересечении улиц Ленина и Бударина развивают местные заведения - кофейня Skuratov Coffee, рестораны "Одно Вино", 1984 Brewing Co., бар "Своё место" и др. В прошлом году сотрудничество бизнеса в переулке стало теснее, и заведения начали устраивать совместные события - летние вечеринки "Своё лето", рождественскую ярмарку, проводы Масленицы. В минувшие выходные стартовал новый сезон "Своего лета".
В авангарде развития Камергерского переулка находится владелец сети Skuratov Coffee Виктор Скуратов, который расширяет свой бизнес в других городах с централизацией в Омске. Он признаётся, что осваиваемое пространство не просто тусовочное место, и цель его существования - влиять на городскую культуру и преобразовывать её. В ближайшее время Виктор Скуратов обещает Камергерскому серьёзные перемены - начиная от названия и заканчивая форматом.
Экологические проекты
Экологию Омска ругают даже ленивые. К сожалению, небезосновательно. Омичам приходится мириться с нехваткой полигонов ТБО, отсутствием мусороперерабатывающих заводов, вырубкой деревьев, пыльными бурями и выбросами этилмеркаптана, о существовании которого большинство горожан ранее и не подозревало. Однако и в этой сфере горожане могут сделать что-то самостоятельно. Энтузиасты организуют субботники в парках, сбор вторсырья, инициируют установку контейнеров для раздельного сбора мусора и батареек. Второй год подряд реализуется проект "Сквер своими руками": омичи собирают средства, закупают саженцы и высаживают их в различных частях города. Этой весной новая еловая аллея появилась на улице Багратиона.
Денис Рущенко
организатор нескольких экологических проектов
"Я приехал из Австрии, прожив там около пяти лет. Когда вернулся, был поражён состоянием нашего города: разбитые дороги, отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек и урн, горы мусора. Я жил на улице Котовского, там вдоль тротуаров волочился мусор. Я не мог привыкнуть к этому и думал о причинах: почему у нас вот так, а в Европе по-другому. Взяв грабли, этот мусор можно убрать за пять минут, а потратив ещё 300 рублей, сделать газон. Я заговорил об этом с братом и в шутку сказал: "Привези грабли, и я сам уберусь, чтобы глаза не мозолило". Шутка шуткой, но осадок остался.
Я решил создать сообщество во "ВКонтакте" на тему экологи. Как оказалось, таких сообществ очень много, но в них люди только жаловались. Но от этого ведь ничего не изменится. Во всех сообществах я предложил перейти от слов к делу, и только двое мне ответили. Первый ответ был о том, что я сошёл с ума - убирать за кем-то мусор. Второй ответ дала мне девушка из группы "Омск - чистый город", спросила, что я предлагаю.
Я решил создать сообщество во "ВКонтакте" на тему экологи. Как оказалось, таких сообществ очень много, но в них люди только жаловались. Но от этого ведь ничего не изменится. Во всех сообществах я предложил перейти от слов к делу, и только двое мне ответили. Первый ответ был о том, что я сошёл с ума - убирать за кем-то мусор. Второй ответ дала мне девушка из группы "Омск - чистый город", спросила, что я предлагаю.
Я предложил провести субботник. В группе на тот момент было около 30 человек (сейчас почти 3,5 тыс. человек - прим. ред.). Так мы провели наш первый субботник в Советском парке. Всем так понравилась эта затея и позитивные эмоции, что мы решили собраться и на следующих выходных. После субботника мы общались, играли в волейбол, всем было интересно.
Затем появилось желание затронуть другие области жизни, связанные с охраной окружающей среды. Мы начали пропагандировать раздельный сбор отходов и утилизацию батареек, писать жалобы в администрацию по ликвидации несанкционированных свалок и т. д. У нас начали появляться последователи из других городов: ребята вдохновлялись нашей деятельностью, а мы им говорили, с чего начать и как организовывать мероприятия. Так с обычного увлечения всё переросло в серьёзную общественную деятельность с десятками различных проектов и сотнями проведённых мероприятий".
Затем появилось желание затронуть другие области жизни, связанные с охраной окружающей среды. Мы начали пропагандировать раздельный сбор отходов и утилизацию батареек, писать жалобы в администрацию по ликвидации несанкционированных свалок и т. д. У нас начали появляться последователи из других городов: ребята вдохновлялись нашей деятельностью, а мы им говорили, с чего начать и как организовывать мероприятия. Так с обычного увлечения всё переросло в серьёзную общественную деятельность с десятками различных проектов и сотнями проведённых мероприятий".
Средовые объекты
Большие перемены можно начинать с малого. Например, украсить город ярким арт-объектом. Показательным в этом плане был 2015 год. Так, в рамках проекта "Город своими руками" активисты раскрасили лестницу в парке "Зелёный остров" и построили гигантскую скамейку у ТЮЗа, пережившую несколько актов вандализма. В парке имени 30-летия ВЛКСМ появилась первая аллея в стиле ярнбомбинг: журналисты телеканала "Продвижение", собрав группу энтузиастов-вязальщиков, нарядили деревья в вязаные полотна. Там же поставили пианино, на котором могли играть прохожие. Ещё один пример - фестиваль паблик-арта. Правда, все созданные для него объекты притянули к себе вандалов и просуществовали от нескольких часов до нескольких дней. Дольше всех продержалась инсталляция LOVE, правда, впоследствии она превратилась в "ОЛЕГ". Но вандализм - это тоже часть городской жизни.
Наталья Букаринова
социолог
"Есть люди, которых этот объект раздражает. Они считают, что его нужно убрать или же выразить на нём свою агрессию. Но важно то, что объект живёт, люди с ним взаимодействуют: раскашивают, бьют, оставляют надписи, - коммуницируют. Это значит, что территория живая и жители откликаются на объект".
Не все арт-объекты и мероприятия приживаются в Омске. Но на смену ушедшим всегда приходит что-то новое. А это значит, что город живёт и урбанизм становится неотъемлемой частью мировоззрения омичей. На смену настроению "пора валить из омского тлена" приходит стремление преобразовать свой город, сделать его комфортным для жизни. Урбанистические проекты привлекают всё больше молодёжи, и их идеи создают особое восприятие Омска.
Новым этапом в культурном развитии города стало появление Омской арт-резиденции - масштабного проекта, который позволяет омичам пересмотреть своё отношение к городу, осознать/почувствовать себя частью уникальной и креативной истории. Ведь как говорил классик, все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. В рамках урбанистического направления арт-резиденции прямо сейчас происходит преображение сквера в центре города. Совсем скоро мы сможем увидеть результаты этой работы, а самых нетерпеливых и ответственных приглашаем присоединиться к ней уже сейчас.
Новым этапом в культурном развитии города стало появление Омской арт-резиденции - масштабного проекта, который позволяет омичам пересмотреть своё отношение к городу, осознать/почувствовать себя частью уникальной и креативной истории. Ведь как говорил классик, все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. В рамках урбанистического направления арт-резиденции прямо сейчас происходит преображение сквера в центре города. Совсем скоро мы сможем увидеть результаты этой работы, а самых нетерпеливых и ответственных приглашаем присоединиться к ней уже сейчас.
Организатором форума "Омская арт-резиденция: город и люди" выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.