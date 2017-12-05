Меренкову прописали в СИЗО полупостельный режим

Сегодня, 5 декабря, в Центральном райсуде состоялось первое полноценное заседание по уголовному делу бывшего министра имущественных отношений региона Вадима Меренкова, обвиняемого в превышении полномочий. Ранее в суд не явился ни один представитель пострадавшей стороны - администрации города и областного Минфина, и заседание перенесли. На этот раз от имени министерства пришла главный специалист правового отдела Светлана Коротун, и судья Владислав Сторожук начал процесс.



При этом все утро заняло чтение предъявленного обвинения экс-чиновнику - на это у гособвинителя Антона Рябухи ушло несколько часов. Сам Меренков тем временем отстраненно слушал речь прокурора. По словам защитника Андрея Мотовилова, к СИЗО, где содержится подсудимый, претензий нет. У Меренкова есть хронические болезни, связанные со спиной, и ранее он лечился в ведомственном стационаре. Сейчас ему прописан полупостельный режим, и несколько часов в день он может проводить на постели в камере. Без медицинских показаний это запрещено.

Если в суде Меренков, снова появившийся в толстовке "Авангарда", по-прежнему держался собранно, на лицах близких было видно волнение. Его пришли поддержать многие друзья и близкие - мама и жена. Отвечая на вопрос о том, как все это время держится семья, супруга коротко призналась: "Плохо".

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что Меренкова обвиняют по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, с 2008 по 2012 год он, занимая на тот момент должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии, вместе со своим начальником Юрием Гамбургом незаконно отдал по заниженной стоимости земли "под огороды" в Чукреевке. Кроме того, следователи собрали доказательства того, что с 2009 по 2012 год Меренков ни разу не повышал аренду "ОмскВодоканалу" за пользование муниципальным хозяйством. Общий ущерб составил почти 1,1 млрд руб. Во время расследования чиновник сбежал и долго скрывался, но затем, когда Гамбурга осудили по тем же статьям Уголовного кодекса и приговорили к пяти с половиной годам исправительной колонии, Меренков сам пришел к следователям в июне 2016 года. Вину экс-чиновник не признал.