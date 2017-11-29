Следком потребовал внести в кадастр земли, за которые судят Меренкова

Одним из вопросов на сегодняшнем градостроительном комитете горсовета стало рассмотрение представления регионального следственного управления. Как рассказал депутатам следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Александр Чуклин, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-министра имущественных отношений Вадима Меренкова, выяснилось, что не все территориальные зоны стоят на кадастровом учете. Пробел оказался в правилах землепользования и застройки, принятых горсоветом в 2008 году. “Данные обстоятельства явились причинами и условиями совершения преступления”, - пояснил следователь и уточнил, что речь идет об участках, расположенных в Чукреевке в границах трех зон Ж1-26, Ж1-11 и Ж5-131.



- Кто в здравом уме принял работу, что разбил участок на три? Кто принимал ПЗЗ с такими ошибками? - выступил депутат Юрий Федотов.



В качестве разрешения ситуации правовое управление горсовета предложило два варианта: межевание ранее созданных участков, но тогда возникает проблема, что они уже находятся в собственности, либо вносить изменения в ПЗЗ.



Депутаты согласились, что участки так или иначе должны быть внесены в реестр, отметив, что проблема гораздо шире - до сих пор не учтены 900 участков.



Напомним, в Центральном суде рассматривается дело Вадима Меренкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2008 по 2012 год экс-чиновник, занимавший на тот момент должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии, вместе со своим начальником Юрием Гамбургом незаконно отдал по заниженной стоимости семи физлицам и одной фирме 26 земельных участков в Чукреевке "под огороды". Еще один участок получило ООО "Крона" для организации зоны отдыха. Кроме того, следователи собрали доказательства того, что с 2009 по 2012 год Меренков ни разу не повышал аренду "ОмскВодоканалу" за пользование муниципальным хозяйством. Общий ущерб составил почти 1,1 млрд рублей.



Во время расследования чиновник сбежал и долго скрывался. К следователям беглый экс-министр явился в июне 2016 года, после того, как был осужден бывший вице-губернатор Юрий Гамбург.