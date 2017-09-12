В Омске антитеррористические учения будут идти  четыре дня
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 12:18, последнее обновление 12 сентября 2017, 13:33  •  печать

В Омске антитеррористические учения будут идти  четыре дня

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Массовой эвакуации жителей города из зданий не планируется.

С 12 по 15 сентября на территории Омской области будут проводиться плановые тактико-специальные учения оперативного штаба Омской области по пресечению террористических угроз в самолётах. Во время учений не будет задержки или отмены рейсов, а также не планируется эвакуация омичей.

В правительстве Омской области объяснили, что эти учения не имеют никакого отношения к многочисленным случаям эвакуации из торговых центров, кинотеатров и рынков, связанных с анонимными сообщениями о заминировании 10 и 11 сентября.

Теги  •  #антитеррор #МЧС #полиция #учения

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